Появились новые кадры из фильма Хаяо Миядзаки «Мальчик и цапля»

На них запечатлен главный герой и колоритная птица с человеческим ртом.

Ресурс Fandango опубликовала новые кадры из мультфильма Хаяо Миядзаки «Мальчик и цапля» (другой вариант названия — «Как поживаете?».

Картина повествует о мальчике Махито, потерявшему мать во время бомбардировок Токио. Смирившись с трагедией, его отец решает уехать из города и поселиться в тихой деревне, где юному герою приходится адаптироваться к новой обстановке. Однажды Махито встречает говорящую цаплю, которая обещает воссоединить его с мамой, если он отправится в близлежащий заброшенный особняк.

На новых кадрах изображены прекрасные пейзажи и персонажи мультфильма, в том числе главный герой, колоритная птица с человеческим ртом и неизвестный пожилой человек в черном облачении. Каждый кадр исполнен с непревзойденной стилистической точностью, которой славятся работы Миядзаки и студии Ghibli.

Мультфильм «Мальчик и цапля» вышел в японский прокат 14 июля и заработал свыше $40 млн, несмотря на отсутствие какой-либо рекламной кампании. За пределами родины мультфильм дебютирует на Международном кинофестивале в Торонто, который стартует 7 сентября. Картина выйдет в официальный российский прокат, но точная дата премьеры пока неизвестна.