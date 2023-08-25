Юрий Стоянов берет под опеку стендап-комика Глеба Калюжного в трейлере сериала «Трепачи»

Стриминговый сервис Premier представил первый трейлер комедийного сериала «Трепачи».

В центре сюжета — молодой комик Даня (Глеб Калюжный), который переезжает в Москву, чтобы покорить мир столичного стендапа. В попытках найти себе жилье он снимает комнату у угрюмого пенсионера Вячеслава Соколова (Юрий Стоянов), далекого от всех новомодных трендов. Кажется, что у двух героев нет совершенно ничего общего. Но вскоре они с удивлением обнаруживают, что их объединяет страсть к юмору: выясняется, что в советское время Соколов также был популярным комиком, но позже растерял всю известность и оказался всеми забыт. Пожилой ветеран сатиры решает помочь своему юному соседу и по-настоящему раскрыть его способности, а заодно — вспомнить, каково это — выступать в свете софитов.

В шоу также снялись Оскар Кучера, Алексей Кирсанов, Михаил Евланов и другие. Режиссером «Трепачей» выступил Симон Багдасарян, для которого этот проект стал сериальным дебютом. Ранее шоу было отобрано для показа в программе фестиваля отечественных онлайн-кинотеатров «Новый сезон».

Сериал будет состоять из десяти серий и дебютирует на Premier 21 сентября.