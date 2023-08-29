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Киноафиша Новости Продюсеры «Мятежной Луны» рады, что Заку Снайдеру не доверили снять свои «Звездные войны»

Продюсеры «Мятежной Луны» рады, что Заку Снайдеру не доверили снять свои «Звездные войны»

29 августа 2023 12:12
Продюсеры «Мятежной Луны» рады, что Заку Снайдеру не доверили снять свои «Звездные войны»

По их словам, отсутствие связи с крупной франшизой позволило режиссеру раскрыть весь свой творческий потенциал.

Продюсер «Мятежной Луны» и супруга Зака Снайдера, Дебора Снайдер, рада тому, что новый фильм ее мужа не стал частью франшизы «Звездные войны». На пресс-конференции в связи со скорым выходом новой картины мужа она сказала, что существование в рамках киновселенной сильно ограничило бы творческую свободу режиссера:

«Раньше «Мятежная Луна» задумывалась как фильм во вселенной «Звездных войн», но я никогда не хотела этого. Я помню, что сказала Заку: «Я чувствую, что из-за связи с франшизой твои руки будут сильно связаны». Хотя, конечно, этот проект выходил за рамки киновселенной. Поэтому отчасти я была рада, когда сотрудничество с создателями «Звездных войн» развалилось. Я всегда чувствовала, что так будет лучше. Мы многому научились за годы работы над супергеройским кино и киновселенными. «Мятежная Луна» в большей степени принадлежит к жанру научного фэнтези, чем научной фантастики. Во время его разработки Зак мог использовать все навыки, которые оттачивал годами. Перспектива создания такого фильма показалась нам очень привлекательной».

Ее коллега Эрик Ньюман, который также является продюсером «Мятежной Луны», добавил:

«Я помню, как Зак позвонил мне примерно 15 лет назад и сказал: «Я подумываю о том, чтобы снять собственную версию «Семи самураев» во вселенной «Звездных войн». А я ответил: «О, это классная идея». Несколько лет спустя он снова позвонил мне и сказал: «Знаешь, я думаю, что этот проект можно сделать телевизионным шоу». И я сказал: «Да, давай сделаем это! К черту «Звездные войны».

Ньюман имеет в виду классическую японскую картину «Семь самураев» (1954) Акиры Куросавы, использованную Снайдером в качестве одного из главных источников вдохновения при создании «Мятежной Луны».

Первая из двух частей «Мятежной Луны», получившая подзаголовок «Дитя огня», выйдет на Netflix 22 декабря.

Фото: Netflix
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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