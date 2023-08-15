Не очень далекая вселенная: 9 проектов «Звездных войн», которые готовятся к выходу

Машина по производству «Звездных войн» несется на огромных скоростях и время от времени подпрыгивает на ухабах. Проект о пилотах истребителей от создательницы «Чудо-женщины: 1984», фильмы шоураннеров «Игры престолов» и продюсера Marvel официально заморожены, но, скорее всего, будут отменены. Рассказываем о будущих историях далеких галактик, на чей счет гораздо меньше сомнений.

Дата выхода: 23 августа

Ученица Энакина Скайуокера впервые появилась в мультсериале «Звездные войны: Войны клонов» и покорила фанатов. На экране ее образ воплотила Розарио Доусон из «Города грехов» и вторых «Клерков». После ее важной роли в «Мандалорце» сольный проект не заставил себя долго ждать.

В новом сериале режиссер и сценарист «Манадалорца» Дэйв Филони будет развивать идеи «Войны клонов». По сюжету, Асока Тано отправится на поиски пропавшего джедая Эзры Бриджера и столкнется с гранд-адмиралом Трауном. К роли умнейшего и изобретательного злодея вернется Ларс Миккельсен, озвучивший своего персонажа в «Звездных войнах: Повстанцы».

Асока

Дата выхода: декабрь 2023 г.

События сериала будут развиваться почти в то же время, что и первый сезон «Мандалорца». В центре сюжета — группа детей примерно десяти лет, затерявшаяся на просторах бескрайнего космоса. Им предстоит отыскать путь домой и скрыться от могущественного врага. Помогать ребятам в их нелегком путешествии будет пока безымянный персонаж Джуда Лоу.

Фанаты опасаются, что проект будет рассчитан на совсем маленькую аудиторию. Однако режиссер и сценарист «Опорной команды» Джон Уоттс, который также создал «Человека-паука: Возвращение домой», уверяет, что приключения будут совсем не детскими. Вместе с Уоттсом над сериалом работал оскароносный дуэт Дэниэлы. Создатели признаются, что вдохновением для истории послужили культовые подростковые фильмы 80-х годов: «Назад в будущее» и «Балбесы». Первый сезон будет состоять из восьми эпизодов.

Джуд Лоу​​

Дата выхода: август 2024 г.

«Андор» стал хитом среди поклонников космической саги, поэтому неудивительно, что шоу вскоре вернется на наши экраны. Однако источники сообщают, что второй сезон станет финальным для проекта. События охватят четыре года жизни Кассиана, на каждый из которых придется по три эпизода. Последнии серии приведут прямо к началу картины «Изгой-один: Звездные войны. Истории».

Зрители должны были увидеть проект летом следующего года, но из-за забастовки сценаристов «Андор» встал на паузу всего за пару недель до окончания съемочного процесса. Пока официальная дата выхода не менялась, но рассчитывать на нее не приходится.

Андор

Дата выхода: 2024 г.

Ровно за сто лет до событий фильма «Звездные войны: Эпизод 1 — Скрытая угроза» эра Расцвета Республики подходит к концу. О том, как ситхи проникли в Сенат без ведома джедаев и положили конец спокойному времени, расскажет «Аколит».

Написала и срежиссировала сериал большая фанатка франшизы Лесли Хэдланд, создательница «Жизни матрешки». На презентации новых проектов по «Звездным войнам» она описала сюжет как смесь «Холодного сердца» и «Убить Билла». Из чистой фантастики сериал неожиданно уйдет в жанр детективного триллера. Главные роли исполнили Дафни Кин («Темные начала») и Амандла Стенберг («Голодные игры»). Также к касту присоединилась звезда «Игры в кальмара» Ли Джон-джэ.

Аколит — Ли Джон-джэ

Дата выхода: 2024 г.

Сюжет будет пересекаться с событиями «Асоки» и тоже расскажет о столкновении с могущественным гранд-адмиралом Трауном. Сценарист предыдущих сезонов Джон Фавро подтвердил, что полностью закончил написание проекта. Однако забастовка актеров и сценаристов может отсрочить премьеру проекта. На момент ее начала создатели не успели даже приступить к съемкам.

Мандалорец

Безымянный фильм Тайки Вайтити

Дата выхода: 2026 г.

О сюжете проекта пока нет никакой информации, кроме желания Вайтити создать совершенно новых персонажей. Учитывая, что оскароносный режиссер появляется в большинстве своих проектов, скорее всего, он сам сыграет одного из них. Вайтити в одиночку прорабатывает сценарий и пока не спешит его завершать.

Тайка Вайтити​

Дата выхода: 2027 г.

«Звездные войны: Скайуокер. Восход» на данный момент является последним фильмом по хронологии, но через четыре года его сместит новый проект Шармин Обаид. «Новый Орден джедаев» начнется спустя 15 лет после событий «Восхода», главной героиней вновь станет Рей Скайуокер. Именно она восстановит Орден. За сценарий картины отвечает автор «Острых козырьков», который уже дописывает историю.

Звездные войны: Новый Орден джедаев

Безымянный фильм Дэйва Филони о мандалорце

Дата выхода: неизвестна

Первая полнометражная работа создателя анимационных проектов «Звездные войны: Повстанцы» и «Звездные войны: Сопротивление». Фильм станет соединяющей точкой для сериалов «Мандалорец», «Книга Бобы Фетта», «Асока» и «Опорная команда». Перенос любимых героев с малых экранов на большие даст возможность поставить красивую точку в этом этапе хронологии и попрощаться с любимыми персонажами.

Дэйв Филони

Звездные войны: Рассвет джедаев

Дата выхода: неизвестна

События будут происходить за 25 тысяч лет до Битвы при Явине. Джеймс Мэнголд, режиссер «Ford против Ferrari», задумал целый библейский эпос на тему появления Силы. Монументальное исследование происхождения первых джедаев станет новой вехой в кинофраншизе и ответит на фундаментальные вопросы устройства фантастического мира. Сюжет развернется на планете Ак-То, куда Люк Скайуокер уходил в добровольное изгнание, чтобы отыскать первый Храм джедаев.

Звездные войны: Рассвет джедаев — Джеймс Мэнголд

Интерес к новым проектом по вселенной высказал и Шон Леви, но сначала он хочет завершить работу над новым «Дэдпулом» и следующим сезоном «Очень странных дел». Так же обстоит ситуация с анонсированной трилогией от Райана Джонсона. Режиссер пока целиком погружен в работу над другой своей трилогией «Достать ножи».