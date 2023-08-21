Объявлены победители XI фестиваля «Короче»

Главные призы конкурса достались фильмам «Мне надо вам что-то сказать» Евгения Марьяна и «Бери да помни» Байбулата Батулла.

Вчера, 20 августа, в Калининграде прошла церемония вручения наград XI российского фестиваля короткометражных и дебютных фильмов «Короче».

В секции короткометражного кино главного приза «Лучший фильм» была удостоена картина «Мне надо вам что-то сказать» Евгения Марьяна. Лента повествует о восемнадцатилетней сироте Лиле. Выпустившись из интерната, она поступает на обучение в провинциальный техникум, где заводит друзей и даже знакомится с симпатичным парнем. Но внезапно в жизнь Лили возвращается старый знакомый, который угрожает раскрыть всем ее страшную тайну.

Награда за лучший сценарий была вручена создателю фильма «Бернаки» Андрею Лукьянову. Лучшим анимационным проектом конкурса была признана «Расцветшая зима» Александра Бруньковского. Призом за лучшую режиссуру была награждена картина «Здесь и сейчас» Павел Королько. Премию за лучшую операторскую работу получил «БИГ» Александра Ефошкина.

В секции полнометражного дебютного кино главную победу одержал фильм «Бери да помни» Байбулата Батулла. Картина повествует о шестилетнем мальчике Ильхаме, проводящем лето в деревенском доме своего деда Расима. Дабы подбодрить внука, скучающего по родителям, Расим решает сыграть с ним в легендарную игру «Бери да помни». Их забава становится началом череды исполнения желаний, которая меняет жизнь героев и всей деревни.

Специального приза от телеканала «Россия 1» была удостоена картина «Сказки Гофмана» Тины Баркалая. Канал приобрел права на фильм и обязался поддержать его выпуск. Приз жюри с формулировкой «За реальность» достался ленте «Аквариум» Ильи Шагалова. Наконец, специальную награду «Мы согласны. Это комедия» получила лента «Чайка» Полины Лазаревой.