Адам Драйвер переживает личную и карьерную драму в трейлере байопика «Феррари»

В сети появился дублированный трейлер биографического фильма «Феррари» Майкла Манна.

События разворачиваются летом 1957 года. Фильм повествует о тяжелом периоде жизни легендарного итальянского автомагната Энцо Феррари (Адам Драйвер). Компания, которую он и его жена Лора (Пенелопа Крус) десять лет выстраивали непосильным трудом, находится на грани банкротства. Его старший сын уже год как ушел в мир иной из-за неизлечимой болезни, а младший — никак не может добиться от отца признания. Кажется, что империя Феррари вступила в эпоху своего трагического заката, но внезапно предприниматель решает доказать всему миру, что его время еще не ушло. Герой объявляет о том, что примет участие в популярном заезде Mille Miglia — масштабной 1000-мильной гонке по дорогам Италии.

Главные роли в картине также исполнили Шейлин Вудли, Сара Гадон, Джек О’Коннелл и Патрик Демпси.

Сценарий ленты основан на книге Брока Йейтса «Энцо Феррари. Биография». Его автором выступил Трой Кеннеди Мартин, наиболее известный по боевику «Итальянская работа» (1969).

Дебютный показ «Феррари» пройдет на Венецианском кинофестивале, стартовавшем в эту среду, 30 августа. Картина выйдет в официальный российский прокат 21 декабря.