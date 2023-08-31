Саша Бортич учится любить себя в трейлере ромкома Ольги Дибцевой «Я богиня»

Кинокомпания «Централ Партнершип» представила первый трейлер российской романтической комедии «Я богиня» о поиске себя и внутренней гармонии. Ведущую роль в ромкоме сыграла звезда сериала «Фишер» Александра Бортич. Премьера фильма состоится 21 сентября.

В центре сюжета — наивная школьная учительница из Петербурга по имени Лена (Бортич), в одночасье потерявшая работу и мужа. Ей кажется, что все ее жизненные неурядицы связаны с ее непростым характером, поэтому по совету подруги Лена записывается на психологический женский тренинг под названием «Стать богиней». В результате так называемой «перекройки» она кардинально меняет имидж и находит галантного ухажера. Через некоторое время преобразившуюся героиню начинают посещать мысли о том, не потеряла ли она в процессе поисков себя нечто важное.

В остальной актерский состав вошли Антон Васильев, Антон Филипенко, Евгения Калинец, Евгений Муравич, Степан Девонин, Александр Мосин, Сергей Ильин, Никита Брусов, Мария Клешнина и Илья Соболев. Режиссером ленты выступила Ольга Дибцева («Настоящее будущее»), также сыгравшая взбалмошную лучшую подругу главной героини. По словам продюсера Бориса Хлебникова, достаточно давно знакомого с постановщицей, последняя всегда очень тонко чувствовала жанр комедии. Сценарий Дибцева написала вместе с Александром Собичевским («День города»).