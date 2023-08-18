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Киноафиша Новости Джеймс Кэвизел борется с торговлей детьми в дублированном трейлере фильма «Звук свободы»

Джеймс Кэвизел борется с торговлей детьми в дублированном трейлере фильма «Звук свободы»

18 августа 2023 16:50
Джеймс Кэвизел борется с торговлей детьми в дублированном трейлере фильма «Звук свободы»

Биографический экшен-триллер стал сенсацией проката.

Прокатная компания «Атмосфера кино» представила дублированный трейлер нашумевшего экшен-триллера «Звук свободы», ставшего сенсацией американского проката. Лента со звездой «Страстей Христовых» Джеймсом Кэвизелом выйдет в России 14 сентября.

В основу фильма легла реальная история Тима Балларда — бывшего правительственного агента США, уволившегося со службы, чтобы посвятить свою жизнь спасению детей от рабства. После очередной успешно проведенной операции главный герой освобождает маленького мальчика. Ребенок рассказывает ему, что в плену у похитителей осталась его сестра. Осознавая, какая жуткая участь ждет девочку, оперативник решает незамедлительно действовать. Превозмогая сложности, Баллард в одиночку отправляется на смертельно опасную спасательную миссию в джунгли Колумбии.

У картины длинная история производства и скромный бюджет в размере $14 млн. При этом в США «Звук свободы» уже собрал больше, чем масштабные летние блокбастеры, в числе которых «Миссия: невыполнима 7», «Индиана Джонс 5», «Форсаж 10» и «Флэш». К настоящему моменту сборы фильма составляют $174 млн, но и это еще не окончательная цифра.

Снял «Звук свободы» по собственному сценарию режиссер Алехандро Гомес Монтеверде («Малыш»). В актерском составе также задействованы Билл Кэмп, Мира Сорвино, Хавьер Годино, Лукас Авило, Йессика Перриман, Мэнни Перес, Кристал Апарисио, Густаво Санчес Парра, Эдуардо Верастеги и Сэмюэл Ливингстон. На главном агрегаторе кинорецензий Rotten Tomatoes зрительский рейтинг одобрения фильма составляет 99%, в то время как критический рейтинг равняется 67%.

Фото: «Атмосфера кино»
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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