Девушка видит страшное будущее в эффектном тизере сериала «Сны Алисы»

Стриминговый сервис Premier выпустил тизер мистического триллера «Сны Алисы».

Действие разворачивается в маленьком городке на севере России. По легендам, несколько веков назад он служил местом ссылки для людей, обвиненных в колдовстве. Многие пытались разыскать город, но все они в конечном итоге бесследно исчезли. В наши дни это место стало практически неотличимо от сотен таких же населенных пунктов, разбросанных по всей стране. Здесь есть больница, школа, магазин и охраняемый военный объект. Но любой, кто посещает город, ощущает некое таинственное чувство, словно разлитое в здешнем воздухе.

Главная героиня — местная школьница Алиса (Алина Гвасалия), испытывающая проблемы в отношениях с одноклассниками и матерью. Девочке часто снятся вещие сны, предвещающие страшное будущее, которого невозможно избежать. Однажды Алиса решает уйти из дома вместе со своей лучшей подругой. Но возможно ли покинуть город, который никогда никого не отпускал?

Главные роли в сериале такжесыграли Василина Юсковец, Денис Шведов и Екатерина Вилкова. Режиссером выступает Андрей Джунковский, наиболее известный по шоу «Сладкая жизнь» и «Лучше, чем люди».

Дата премьеры «Снов Алисы» пока неизвестна.