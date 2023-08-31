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Сегодня в прокат выходит фильм для всей семьи «Панда из космоса»

31 августа 2023 12:11
Сегодня в прокат выходит фильм для всей семьи «Панда из космоса»

Картина повествует о китайском школьнике, неожиданно подружившемся с плюшевым инопланетянином.

Сегодня, 31 августа, компания Russian World Vision выпускает в широкий российский прокат китайскую семейную фантастическую комедию «Панда из космоса».

В центре сюжета — обычный китайский школьник Рен Ксяотянь (Жун Цзышань), живущий со своим строгим папой Давангом (Хуан Бо). Отец и сын практически ни в чем не сходятся во взглядах. Но однажды в их жизни неожиданно появляется существо, способное раз и навсегда положить конец их разногласиям. В плюшевую панду Ксяотяня вселяется добродушный инопланетянин, который получает от ребенка земное имя Моцарт из-за его невероятного музыкального таланта. Благодаря поддержке космического гостя герой открывает свое истинное призвание и находит общий язык с Давангом. Но в тот самый момент, когда его жизнь наконец налаживается, Моцарт становится мишенью группы могущественных злодеев.

В картине также снялись Фань Тяньтянь, Фань Вэй, Хуан Цзюэ и другие. Режиссером ленты выступил Чэнь Сычэн, наиболее известный как создатель комедийной трилогии «Детектив из Чайнатауна». Он также написал сценарий вместе с Фанем Кайхуа («Овца без пастуха»), Цюань Лисюань («Мой народ, моя родина») и другими авторами.

Фото: Russian World Vision
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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