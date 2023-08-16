Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Посредники" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости 12-й сезон «Американской истории ужасов» с Ким Кардашьян обрел дату премьеры

12-й сезон «Американской истории ужасов» с Ким Кардашьян обрел дату премьеры

16 августа 2023 14:57
12-й сезон «Американской истории ужасов» с Ким Кардашьян обрел дату премьеры

Также появились постеры.

Кабельный канал FX огласил официальную дату премьеры двенадцатого сезона хоррор-антологии Райана Мерфи «Американская история ужасов» — новые серии начнут выходить с 20 сентября. Вместе с этим телесеть представила два официальных постера, на которых запечатлены Эмма Робертс, Ким Кардашьян и огромный паук, символизирующий женское начало.

Как и прошлый сезон, двенадцатый в двух частях, но пока неизвестно, как именно будут разделены серии. Новый сезон получил подзаголовок Delicate, что дословно можно перевести как «Деликатный». В основу лег роман Даниэль Валентайн «Деликатное состояние» (Delicate Condition). Предстоящий мистический триллер позиционируется феминистским переосмыслением культового хоррора Романа Поланского «Ребенок Розмари».

12-й сезон «Американской истории ужасов» с Ким Кардашьян обрел дату премьеры

12-й сезон «Американской истории ужасов» с Ким Кардашьян обрел дату премьеры

12-й сезон «Американской истории ужасов» с Ким Кардашьян обрел дату премьеры

В центре сюжета литературного первоисточника — актриса по имени Анна Олкотт, которая никак не может забеременеть из-за бесплодия. Она убеждена, что родить малыша ей мешают темные силы. Некая загадочная фигура делает все возможное, чтобы прервать ее беременность, и однажды врачи сообщают женщине, что у нее произошел выкидыш. Анна не верит диагнозу, потому что ощущает внутри растущий плод, а после происходит очередная череда странностей, в результате чего героиня начинает подозревать, что в ее утробе находится необычный младенец.

Шоураннером выступает Хэлли Фейффер («Американская история преступлений»). В актерский состав также вошли Кара Делевинь и Закари Куинто.

Фото: FX
Александр Цикалов
Александр Цикалов
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Психолог Даниил Воробьев начинает опасную игру с пациентами в трейлере триллера «Осьминог» Психолог Даниил Воробьев начинает опасную игру с пациентами в трейлере триллера «Осьминог» Читать далее 17 августа 2023
Тест: сможете ли вы правильно продолжить не самые очевидные цитаты из «Игры престолов»? Тест: сможете ли вы правильно продолжить не самые очевидные цитаты из «Игры престолов»? Читать далее 17 августа 2023
Вышел второй трейлер документального фильма об эскорт-бизнесе «Жизнь по вызову. Док» Вышел второй трейлер документального фильма об эскорт-бизнесе «Жизнь по вызову. Док» Читать далее 16 августа 2023
Латиноамериканский колорит: критики благосклонно приняли фильм DC «Синий Жук» Латиноамериканский колорит: критики благосклонно приняли фильм DC «Синий Жук» Читать далее 17 августа 2023
Хилари Суэнк ищет убийцу своего сына в дублированном трейлере фильма «Гнев материнский» Хилари Суэнк ищет убийцу своего сына в дублированном трейлере фильма «Гнев материнский» Читать далее 16 августа 2023
START объявил дату премьеры финального сезона сериала «Контейнер» START объявил дату премьеры финального сезона сериала «Контейнер» Читать далее 17 августа 2023
Мальчик и его отец-палеонтолог попадают в мезозой в трейлере мультфильма «Доктор Динозавров» Мальчик и его отец-палеонтолог попадают в мезозой в трейлере мультфильма «Доктор Динозавров» Читать далее 16 августа 2023
Бизнес-леди Анна Слю выживает в заснеженной тайге в трейлере фильма «Чужая» Бизнес-леди Анна Слю выживает в заснеженной тайге в трейлере фильма «Чужая» Читать далее 16 августа 2023
Ника Жукова переживает травлю в школе в трейлере сериала «Плакса» Ника Жукова переживает травлю в школе в трейлере сериала «Плакса» Читать далее 17 августа 2023
Он вам не букашка: 5 фактов о супергерое Синем Жуке Он вам не букашка: 5 фактов о супергерое Синем Жуке Читать далее 16 августа 2023
Related video
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше