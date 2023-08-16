12-й сезон «Американской истории ужасов» с Ким Кардашьян обрел дату премьеры

Кабельный канал FX огласил официальную дату премьеры двенадцатого сезона хоррор-антологии Райана Мерфи «Американская история ужасов» — новые серии начнут выходить с 20 сентября. Вместе с этим телесеть представила два официальных постера, на которых запечатлены Эмма Робертс, Ким Кардашьян и огромный паук, символизирующий женское начало.

Как и прошлый сезон, двенадцатый в двух частях, но пока неизвестно, как именно будут разделены серии. Новый сезон получил подзаголовок Delicate, что дословно можно перевести как «Деликатный». В основу лег роман Даниэль Валентайн «Деликатное состояние» (Delicate Condition). Предстоящий мистический триллер позиционируется феминистским переосмыслением культового хоррора Романа Поланского «Ребенок Розмари».

В центре сюжета литературного первоисточника — актриса по имени Анна Олкотт, которая никак не может забеременеть из-за бесплодия. Она убеждена, что родить малыша ей мешают темные силы. Некая загадочная фигура делает все возможное, чтобы прервать ее беременность, и однажды врачи сообщают женщине, что у нее произошел выкидыш. Анна не верит диагнозу, потому что ощущает внутри растущий плод, а после происходит очередная череда странностей, в результате чего героиня начинает подозревать, что в ее утробе находится необычный младенец.

Шоураннером выступает Хэлли Фейффер («Американская история преступлений»). В актерский состав также вошли Кара Делевинь и Закари Куинто.