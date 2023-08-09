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Киноафиша Новости Ушел из жизни переводчик эпохи пиратских VHS-кассет Леонид Володарский

Ушел из жизни переводчик эпохи пиратских VHS-кассет Леонид Володарский

9 августа 2023 15:42
Ушел из жизни переводчик эпохи пиратских VHS-кассет Леонид Володарский

Легендарный актер дубляжа «Крепкого орешка» и «Терминатора» скончался после продолжительной болезни.

7 августа в Москве в возрасте 73-х лет скончался культовый российский переводчик и актер дубляжа Леонид Володарский. Сообщается, что его смерть наступила после продолжительной болезни.

Володарский родился в 1950 году в семье профессиональных лингвистов. Он получил образование в институте иностранных языков имени Мориса Тореза. За свою жизнь переводчик овладел английским, французским, испанским и итальянским.

Володарский приобрел всероссийскую известность в 1980-х — начале 1990-х годах, когда начал заниматься переводом и озвучением VHS-кассет зарубежных фильмов на русский язык. Из-за детской травмы носа у него сформировался очень специфический голос, запомнившийся тысячам советских и российских зрителей. Из-за особенностей произношения у многих людей сформировалось мнение, что Володарский озвучивал картины с прищепкой на носу, пытаясь избежать преследования со стороны правоохранительных органов.

За свою карьеру Володарский озвучил немало популярных фильмов, в том числе «Крестный отец», «Крепкий орешек» и «Терминатор». Всего он озвучил более 5000 фильмов. По признанию переводчика, он делал только синхронный перевод, то есть переводил оригинальную звуковую дорожку прямо во время записи, и никогда не смотрел собственные работы.

Фото: Фото из архива Леонида Володарского
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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