Поклонники «Короля и Шута» получили два киноподарка ко дню рождения Михаила Горшенева

Вчера, 7 августа, стриминговые сервисы «Кинопоиск» и Okko выпустили два кинопроекта, приуроченные к 50-летнему юбилею основателя и фронтмена легендарной панк-рок группы «Король и Шут» Михаила Горшенева. Первая из платформ представила специальный эпизод популярного биографического сериала «Король и Шут», а вторая запустила в российский прокат двухсерийный документальный фильм «Михаил Горшенев. Легенда о Короле и Шуте».

Спецэпизод «Короля и Шута», получивший название «Сказка о Горшке и Князе», повествует о том, как пара главных героев в исполнении Константина Плотникова и Влада Коноплева решила отправиться в дремучий лес на поиски исчезнувшей Принцессы (Вера Вольт). На своем пути они встречают Лесника, Горбуна и других персонажей. Их приключение комментирует рассказчик Кочерыжка. Продолжительность серии составляет 1 час 44 минуты. По словам режиссера Рустама Мосафира («Скиф»), команда решила создать эпизод с большим хронометражем после монтажа, когда отснятые фэнтезийные сцены сложились в единую историю.

«Михаил Горшенев. Легенда о Короле и Шуте» посвящена творческому пути Горшенева, чья музыка определила облик целой эпохи. Вместе с Андреем Князевым он создал группу, завоевавшую любовь нескольких поколений. Авторы фильма стремятся обрисовать подлинную историю «Короля и Шута», наполненную настоящей борьбой и чувством свободы, а также раскрыть отношения Горшенева с его родными и впервые показать последние дни жизни артиста. Сценаристом и режиссером выступила Дарья Иванкова («Анатолий Крупнов. Он был»). Фильм пробудет в российских кинотеатрах до 13 августа.