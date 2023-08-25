Что смотреть на выходных: «Асока», сай-фай «Вторжение» и драма про мужскую дружбу

На этой неделе стриминги предлагают найти общий язык с другим поколением, сохранить секреты прошлого, подготовиться к встрече с инопланетянами и по душам поговорить с лучшим другом.

22 августа, Disney +

Кому смотреть: фанатам вселенной «Звездных войн».

Новый сериал во вселенной «Звездных войн» расскажет о героине, которую самые преданные фанаты франшизы уже видели в разных анимационных проектах вроде «Звездных войн: Войны клонов» или в сериале «Мандалорец». Асока Тано была падаваном Энакина Скайуокера. В свежем шоу ее история разворачивается вокруг тайны, представляющей новую угрозу для галактики в период после падения Империи. Сериал по таймлайну является прямым сиквелом анимационного проекта «Звездные войны: Повстанцы». Главную роль в «Асоке» исполнила Розарио Доусон («Город грехов»). Антагонистом шоу стал гранд-адмирал Траун, культовый персонаж франшизы, одаренный тактик и расчетливый военный, быстро сделавший карьеру во флоте Империи. Его образ на экране воплотил Ларс Миккельсен, датский актер, старший брат Мадса Миккельсена, широкому зрителю известный по роли Стрегобора в сериале «Ведьмак». Также в «Асоке» появится Хайден Кристенсен в роли Энакина. Создателем проекта выступил Дэйв Филони, человек, прекрасно погруженный в контекст «Звездных войн». Он работал в качестве продюсера над вышеупомянутыми анимационными сериалами, а также служил исполнительным продюсером на «Мандалорце» и «Книге Бобы Фетта». Всего в мини-сериале будет восемь серий.

Асока

23 августа, Apple TV +

Кому смотреть: тем, кто любит неспешные сай-фаи.

Сериал «Вторжение» (не путать с недавним «Секретным вторжением» от Marvel) возвращается на стриминговое телевидение спустя два года со вторым сезоном. Первый представлял собой несколько параллельно развивающихся историй про людей с разных концов света, которые пытались выжить после вторжения инопланетян. Среди них были, например, группа студентов в опустевшей Англии, мать из Америки с детьми, японка, старающаяся выйти на связь с астронавтом. Если в первом сезоне речь шла о постапокалипсисе как таковом, а гости из других миров больше оставались в тени всеобщего бедствия, то во втором акцент будет смещен как раз на существ, прибывших с далекой планеты. Создателями сериала по-прежнему выступают Саймон Кинберг («Легион», «Люди Икс: Первый класс») и Дэвид Уэйл («Цитадель»). Одну из ролей сыграла Голшифте Фарахани («Патерсон»). Slow-burn сюжет первого сезона критики не оценили, но, возможно, авторы готовят в продолжении нечто стоившее ожидания.

Вторжение (2-й сезон)

22 августа, Criterion Channel

Кому смотреть: тем, кто всегда знал, что броманс — это серьезно.

Картина, взявшая приз жюри на кинофестивале в Венеции, рассказывает о двух друзьях, Пьетро и Бруно. Они вместе росли в альпийской деревушке и были не разлей вода, но их пути разошлись: Пьетро уехал в большой город, а Бруно остался. С тех пор они виделись и разлучались, но на протяжении сорока лет по мере взросления их дружба все больше наполнялась той редкой теплотой, которая может возникнуть между принимающими друг друга людьми. Фильм был снят супругами из Бельгии Шарлоттой Вандермерш и Феликсом ван Грунингеном (до этого он снял драму «Красивый мальчик» с Тимоти Шаламе). В основу сценария легла одноименная книга Паоло Коньетти. Двух главных героев сыграли Лука Маринелли («Мартин Иден») и Алессандро Борги («Субура: Кровь на улицах»). Фильм получил восторженные отзывы прессы. Особенно критики отметили красоту величественных горных пейзажей, на фоне которых и разворачивается история о дружеских отношениях двух самых обычных мужчин. Итальянская картина на следующий год после выхода получила национальную премию Давида ди Донателло за лучший фильм.

Восемь гор

25 августа, AMC+

Кому смотреть: тем, кто следит за фестивальными новинками.

Еще одна картина с Венецианского кинофестиваля, и тоже итальянская. Сюжет рассказывает о трансгендерной женщине, которая возвращается домой после долгого отсутствия, чтобы позаботиться об умирающей матери. Для режиссера Андреа Паллаоро это уже третья картина, в центре которой находится именно героиня. Вместе с фильмами «Как Медея» и «Ханна» (в нем главную роль сыграла Шарлотта Рэмплинг) «Моника» образует своеобразную трилогию интимных женских портретов. Ленту очень тепло встретили западные критики, отметив деликатность интонации режиссера и прекрасную работу оператора. Некоторые, однако, обратили внимание на медленный темп повествования, а также отметили общую претенциозность, с которой автор подходит к теме. Безоговорочные комплименты критики адресовали исполнительнице главной роли Трейс Лизетт («Поза»). Роль матери сыграла номинантка на премию «Оскар» Патришия Кларксон («Праздник Эйприл»). Лента участвовала в основной программе кинофестиваля в Венеции и получила особую награду за лучший итальянский фильм по версии молодежного жюри.

Моника

24 августа, Hulu

Кому смотреть: тем, кто любит захватывающие триллеры.

Восемь человек из разных уголков Америки собираются в Западном Техасе, чтобы сделать бомбу. Как они пришли к этому решению и почему они делают то, что они делают, — об этом и рассказывает фильм, переключаясь от одного героя к другому. Их цель — взорвать трубопровод, угрожающий экологии местного городка. Когда марши с агитационными плакатами и официальные петиции не помогают, они решаются именно на такой способ борьбы. Картина на очевидно провокационную тему экотерроризма снята при этом как чистый экшен-триллер. Молодой режиссер Дэниел Голдхабер представил свою ленту на кинофестивале в Торонто и сорвал шквал положительных рецензий. Зарубежная пресса особенно подчеркнула по-настоящему захватывающую драматургию, динамичный темп повествования и ощутимый заряд энергии постановщика, который так смело выбрал политическую тему. В роли одной из заговорщиц в картине появилась Саша Лэйн («Американская милашка»). Фильм снят по одноименной нон-фикшен-книге Андреаса Мальма.

Как взорвать трубопровод

24 августа, Netflix

Кому смотреть: тем, кто любит сюжеты про скрытую идентичность.

Эрин, хорошая жена, мать и учительница английского, живет близ Барселоны в небольшом городе Паломино (изначально сериал так и назывался: «Паломино»). Но случай в местном универмаге заставляет привычный для нее уклад пошатнуться. Увидев в магазине грабителя и пытаясь защитить от опасности дочь, Эрин расправляется с преступником так, будто очень внимательно смотрела фильмы о Джеймсе Бонде. Случай попадает на камеру наблюдения, так что к Эрин возникают вопросы. Кто она? Шпионка, наемница, расставшаяся с необычной карьерой? Семья и знакомые задают все больше вопросов, но Эрин вынуждена скрывать правду. Главную роль в мини-сериале исполнила Эвин Ахмад («Девушки солнца»). Шоураннером выступил Джек Лотиан («Ответный удар»). Всего в проекте планируется семь эпизодов.

Кто такая Эрин Картер?

24 августа, Premier

Кому смотреть: тем, кто скучал по заботливому отцу в исполнении Павла Майкова.

Бывший опер-сотрудник Глеб Барнашов не теряет надежды найти общий язык со своей взрослой дочерью Юлей. Если в первом сезоне отец пытался достучаться до девушки, используя соцсети и стараясь поставить себя на ее место, то во втором создатели обещают смену перспективы. Главному герою предстоит внимательно посмотреть на себя самого и найти контакт, прежде всего — с собой. Помимо линии с дочерью, продолжение получат линии про работу (у героя появится новый начальник) и личную жизнь (любовный треугольник все еще его не отпускает). К роли Барнашова вернется Павел Майков («Бригада»), его дочь также сыграет Ирина Паутова («Нулевой пациент»). Кроме того, в сериале вновь появятся Равшана Куркова, Алексей Агранович, Сергей Гилев и другие. «Контакт» совместно делают две продюсерские компании Good Story Media («Звоните ДиКаприо!») и «Среда» («Триггер»). Режиссером второго сезона стал Нурбек Эген, снимавший четвертый сезон «Мажора».