Быть собой и не бояться: 5 уроков из 2 сезона сериала «И просто так»

Как часто мы задумываемся над тем, что поучительного можно найти в том или ином сериале? Когда-то «Секс в большом городе» совершил прорыв, настоящую революцию в сериальном мире. Смогло ли его продолжение, вышедшее под названием «И просто так» повторить успех оригинала? Вряд ли. Но несколько важных жизненных уроков героини проекта все-таки преподнесли зрителю.

Важно следовать за своей мечтой, не боясь провала

Дочь Шарлотты и Гарри Лили с детства занималась музыкой, но никто не могу подумать, что девочка будет писать грустные песни о привилегированности белых и богатых людей, а также об одиночестве. Несмотря на то что ее музыка не пришлась по вкусу ни семье, ни одноклассникам, Лили не отчаялась и продолжила верить в себя.

Че была на вершине успеха, но в итоге из-за провала своего сериала, потеряла веру в себя и свои отношения. В итоге она пошла работать в ветеринарную клинику, однако в душе хотела бы вернуться на сцену к стендапу. В жизни случаются неудачи и провалы, однако важно уметь поднимать и идти дальше, ведь можно потерять гораздо больше, чем один только неудачный проект.

И просто так

Что бы ни случилось, нужно оставаться верной себе

Этому уроку зрителя учат сразу несколько героинь: Сима, Найя и Рок (к сожалению, не Миранда). В случае с новой подругой Кэрри Симой, которая неслучайно очень похожа характером на Саманту, героиня прекрасно знает себе цену, знает, чего она хочет и не готова соглашаться на меньшее. Ни один мужчина не может заставить ее поступиться своими принципами и желаниями.

Найя, которая переживает непростое расставание с мужем, тоже остается верной себе. Несмотря на серьезные противоречия, которые у нее возникли с мужем, она не стала идти на компромисс в вопросе деторождения только потому, что так хотел другой человек.

Дочь Шарлотты Рок получила неожиданное предложение поучаствовать в рекламной кампании бренда Ralph Lauren, однако отказалась от перспективной карьеры, потому что это противоречило ее внутреннему миру и вообще было мечтой мамы, а не ее самой.

И просто так

Горе можно переживать волнами и не нужно бояться быть счастливой

Во втором сезоне Кэрри по-прежнему переживает утрату мужа, хотя она и двинулась дальше в отношениях с мужчинами. У нее есть друг с привилегиями, но никаких серьезных отношений (пока на горизонте вновь не возник Эйдан, конечно). Кажется, что героиня уже пережила утрату, однако при чтении своей книги она понимает, что не может перейти определенный порог. Ей потребовалось некоторое время, чтобы понять, жизнь движется волнами, и горе со скорбью могут время от времени посещать любого человека, потерявшего близкого.

Когда Кэрри вновь встречает Эйдана, то все ее тревоги и сомнения остаются позади. Она сразу понимает, что он — именно то, что ей нужно. Даже привычная и любимая квартира больше не может удержать ее от того, чтобы быть счастливой. Кэрри совершила «прыжок веры» и вновь обрела любовь.

И просто так

Важно находить баланс между семьей и карьерой

Лиза и Шарлотта не только ответственные матери, но и женщины с собственными амбициями. И если Лиза не готова жертвовать своей работой и не хочет полностью растворяться в семейных делах, то Шарлотта напрочь забыла о том, кто она такая. Она посвятила себя воспитанию дочерей и домашнему хозяйству — ее семье можно только позавидовать, однако в какой-то момент она понимает, что ей нужны собственные интересы и дело, которое выходило бы за рамки их шикарной квартиры. Тогда Шарлотта устраивается на работу в галерею — в ту сферу, которую она всегда очень любила и из которой ушла перед первым браком.

Второй сезон сериала «И просто так» наглядно показывает, что самое важное — это сохранять баланс между семьей и работой. Необходимо уделять внимание своим близким и заботиться о них, но так же нельзя забывать и о себе.

И просто так

Можно всё начать сначала

Когда кажется, что надежд больше нет, когда большая любовь ушла безвозвратно,т жизнь становится серой и безликой. Но в будущем есть еще много светлых моментов. Никогда не поздно начать сначала. Это доказывают и Энтони, и Кэрри, рискнувшие начать новую личную жизнь, и Миранда, без тени сомнения оставившая работу корпоративным юристом, и Шарлотта, вернувшаяся на работу в сферу, которую оставила 20 лет назад.

Каждый из героев этого сезона переживает свои взлеты и падения, но каждый несет одну простую мысль — начать сначала никогда не поздно.