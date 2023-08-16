Мальчик и его отец-палеонтолог попадают в мезозой в трейлере мультфильма «Доктор Динозавров»

Кинокомпания «Централ Партнершип» представила первый трейлер анимационного фильма для всей семьи «Доктор Динозавров».

В центре сюжета — юноша Филипп, являющийся наследником старинного рода палеонтологов Динозавровых. В силу возраста парня беспокоят лишь красивые девочки и модные тренды, поэтому он оказывается совершенно не впечатлен, когда отец радостно сообщает, что ему суждено унаследовать главную семейную реликвию — огромный музей, наполненный ценнейшими артефактами доисторических эпох. Однако масштабная экспозиция оказывается не единственным наследием Динозавровых, перешедшим к Филиппу: вскоре отец и сын сталкиваются с ужасным семейным проклятьем, привносящим в их жизни множество проблем. Пытаясь найти выход из ситуации, Филипп случайно открывает портал в эпоху мезозоя.

Трейлер дает понять, что картина может похвастаться отличным визуальным стилем и хорошим юмором, который делает эту ленту идеальным кандидатом для семейного просмотра.

Постановщиком и сценаристом выступает Максим Волков («Бука. Мое любимое чудище», «Садко»). По словам продюсера Альбины Мухаметзяновой, в настоящий момент команда занята актерским кастингом и планирует в скором времени заняться разработкой анимации.

Дата выхода «Доктора Динозаврова» пока неизвестна.