В России выйдет хитовый экшен-триллер «Звук свободы», собравший в США $150 млн

Отечественная прокатная компания «Атмосфера Кино» выпустит в российский прокат сенсационную экшен-драму «Звук свободы», ставшую неожиданным хитом американского бокс-офиса. В кинотеатрах РФ нашумевшая независимая лента с Джеймсом Кэвизелом («Страсти Христовы») в главной роли стартует 14 сентября.

Фильм вдохновлен реальной историей Тима Балларда — бывшего правительственного агента США, уволившегося со службы, чтобы посвятить свою жизнь спасению детей от сексуального рабства. По сюжету, после операции по борьбе с торговлей детьми Баллард освобождает маленького мальчика. Ребенок рассказывает оперативнику, что в плену похитителей осталась его сестра. Осознавая, какая жуткая участь ждет девочку, главный герой решается на смелый, но невероятно опасный поступок — он отправляется на спасательную миссию в джунгли Колумбии.

В прокате США лента вышла 4 июля и с тех пор собрала свыше $150 млн при скромном бюджете в $14 млн, что превышает домашние сборы крупнейших голливудских блокбастеров вроде «Форсажа 10» и «Миссии невыполнима: Смертельная расплата. Часть первая». При этом триллер показывает невероятную стойкость, поэтому итоговая касса будет гораздо выше. Частично такой успех обусловлен уникальной моделью продвижения «заплати вперед», позволяющей зрителям покупать билеты для других.

Вместе с Кэвизелом в актерский состав вошли Билл Кэмп, Мира Сорвино, Кристал Апарисио, Хавьер Годино, Лукас Авило, Йессика Перриман, Мэнни Перес, Эдуардо Верастеги, Сэмюэл Ливингстон, Густаво Санчес Парра. Автором сценария и режиссером выступил Алехандро Гомес Монтеверде («Малыш»).