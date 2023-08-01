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Киноафиша Новости Киллиан Мерфи имел шанс сыграть Роберта Оппенгеймера еще девять лет назад

Киллиан Мерфи имел шанс сыграть Роберта Оппенгеймера еще девять лет назад

1 августа 2023 15:03
Киллиан Мерфи имел шанс сыграть Роберта Оппенгеймера еще девять лет назад

Актер мог исполнить роль легендарного физика в сериале «Манхэттен».

Киллиан Мерфи мог сыграть роль физика Роберта Оппенгеймера за девять лет до съемок в фильме Кристофера Нолана «Оппенгеймер». В недавнем интервью Vanity Fair шоураннер сериала «Манхэттен» Сэм Шоу признался, что он также рассматривал возможность пригласить актера на роль создателя атомной бомбы:

«Я на тысячу процентов уверен, что Киллиан Мерфи был в списке кандидатов на роль».

Помимо Мерфи, в число претендентов входили музыкант Бек и Эбон Мосс-Бакрак. В итоге персонажа сыграл Дэниэл Лондон.

«Манхэттен» (2014–2015) также повествует об истории создания атомной бомбы, но, в отличие от картины Нолана, события в шоу показаны не с точки зрения Оппенгеймера, а с позиции других ученых, принимавших участие в разработке ядерного оружия. Сам легендарный ученый появляется на экране лишь периодически.

Ранее в интервью IndieWire Мерфи поделился подробностями того, как именно он получил от Нолана предложение сыграть Оппенгеймера:

«Он в своей очень английской сдержанной и самоуничижительной манере просто сказал мне: «Послушай, я написал этот сценарий, он об Оппенгеймере. Я бы хотел, чтобы ты был моим Оппенгеймером». К тому моменту наши взаимоотношения уже давно строились на взаимопонимании, доверии и уважении. Казалось, что пришло время взять на себя большую ответственность».

По словам актера, ответственность действительно оказалась огромной.

Фото: Legion-Media
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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