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Киноафиша Новости Самый фанатский тест: попробуй правильно ответить на 10 вопросов о Джейсоне Момоа

Самый фанатский тест: попробуй правильно ответить на 10 вопросов о Джейсоне Момоа

1 августа 2023 12:00
Самый фанатский тест: попробуй правильно ответить на 10 вопросов о Джейсоне Момоа

1 августа Джозефу Джейсону Намакайа Момоа исполняется 44 года!

Он создал такой образ Аквамена, что больше никто не смеет шутить над этим комиксным персонажем. Он стал «солнцем и звездами» не только для кхалиси, но и для фанаток по всему миру. Он доказал, что может быть разноплановым актером, несмотря на внешность. И наконец, только он смог разбить семью Вина Дизеля. В честь дня рождения самого брутального гавайца предлагаем пройти тест на знание его неординарной личности.

Виктория Аморина
Виктория Аморина
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