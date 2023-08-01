Самый фанатский тест: попробуй правильно ответить на 10 вопросов о Джейсоне Момоа

Он создал такой образ Аквамена, что больше никто не смеет шутить над этим комиксным персонажем. Он стал «солнцем и звездами» не только для кхалиси, но и для фанаток по всему миру. Он доказал, что может быть разноплановым актером, несмотря на внешность. И наконец, только он смог разбить семью Вина Дизеля. В честь дня рождения самого брутального гавайца предлагаем пройти тест на знание его неординарной личности.