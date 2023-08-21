Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Игра в лифте" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Второй сезон сериала «Периферийные устройства» отменен из-за забастовок

Второй сезон сериала «Периферийные устройства» отменен из-за забастовок

21 августа 2023 11:20
Второй сезон сериала «Периферийные устройства» отменен из-за забастовок

Голливудская студия впервые закрыла телешоу из-за акции протеста, а в будущем таких случаев может стать больше.

По информации Deadline, стриминговый сервис Amazon Prime Video отказался от производства второго сезона фантастического сериала «Периферийные устройства» из-за забастовки голливудских сценаристов и актеров. Шоу не получит продолжения и будет закрыто.

Отмечается, что Prime Video планирует отменить по крайней мере еще один сериал, но о каком именно проекте идет речь, пока неизвестно.

Это первый известный случай закрытия сериала из-за акции протеста. Несмотря на то, что пикеты Гильдии сценаристов, которая первой заявила о несогласии с нынешними условиями труда в Голливуде, продолжаются уже 109 даней, до настоящего момента студии лишь замораживали производства своих проектов, а не отменяли их. Если конфликтующие стороны не придут к согласию в ближайшим будущем, то количество закрытых шоу продолжит расти. Как показывает практика эпидемии коронавируса, чаще всего под отмену попадают сериалы, которые состоят из одного сезона и готовятся к выпуску второго.

«Периферийные устройства» повествуют об обычной девушке Флинн Фишер (Хлоя Грейс Морец), являющейся заядлой любительницей игр в виртуальной реальности. Однажды ее брат Бертон (Джек Рейнор) просит героиню протестировать новую игру, действие которой разворачивается в Лондоне конца XXI века. Погрузившись в виртуальный мир, Флинн неожиданно осознает, что окружающее ее пространство — вовсе не компьютерная иллюзия.

Изначально планировалось, что второй сезон шоу будет запущен в производство в этом году и выйдет на экраны в следующем.

Фото: Amazon Prime Video
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Взаимочувствование душ: вышел трейлер отечественной мелодрамы «У людей так бывает» Взаимочувствование душ: вышел трейлер отечественной мелодрамы «У людей так бывает» Читать далее 22 августа 2023
Тест: сможете ли вы угадать необычные источники вдохновения этих фильмов? Тест: сможете ли вы угадать необычные источники вдохновения этих фильмов? Читать далее 21 августа 2023
Криминал сливается с живописью в дублированном трейлере фильма «Искусство по понятиям» Криминал сливается с живописью в дублированном трейлере фильма «Искусство по понятиям» Читать далее 21 августа 2023
Джон Сина спасает Элисон Бри в трейлере комедийного боевика «Телохранитель на фрилансе» Джон Сина спасает Элисон Бри в трейлере комедийного боевика «Телохранитель на фрилансе» Читать далее 22 августа 2023
Детектив Бенисио Дель Торо расследует кошмарное дело в трейлере триллера «Рептилия» Детектив Бенисио Дель Торо расследует кошмарное дело в трейлере триллера «Рептилия» Читать далее 22 августа 2023
Есть ли жизнь после свадьбы: вышел трейлер финального сезона «Новеньких» Есть ли жизнь после свадьбы: вышел трейлер финального сезона «Новеньких» Читать далее 21 августа 2023
10 самых просматриваемых сериалов Amazon Prime 10 самых просматриваемых сериалов Amazon Prime Читать далее 22 августа 2023
Химик Евгения Борзых бежит от бандитов и спецслужб в тизере сериала «Убить Риту» Химик Евгения Борзых бежит от бандитов и спецслужб в тизере сериала «Убить Риту» Читать далее 21 августа 2023
Невиновного парня атакуют мстители в трейлере хоррор-триллера «Дом-ловушка» Невиновного парня атакуют мстители в трейлере хоррор-триллера «Дом-ловушка» Читать далее 22 августа 2023
В производство запущен второй сезон хитового сериала «Тетя Марта» В производство запущен второй сезон хитового сериала «Тетя Марта» Читать далее 21 августа 2023
Related video
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше