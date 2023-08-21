Второй сезон сериала «Периферийные устройства» отменен из-за забастовок

Голливудская студия впервые закрыла телешоу из-за акции протеста, а в будущем таких случаев может стать больше.

По информации Deadline, стриминговый сервис Amazon Prime Video отказался от производства второго сезона фантастического сериала «Периферийные устройства» из-за забастовки голливудских сценаристов и актеров. Шоу не получит продолжения и будет закрыто.

Отмечается, что Prime Video планирует отменить по крайней мере еще один сериал, но о каком именно проекте идет речь, пока неизвестно.

Это первый известный случай закрытия сериала из-за акции протеста. Несмотря на то, что пикеты Гильдии сценаристов, которая первой заявила о несогласии с нынешними условиями труда в Голливуде, продолжаются уже 109 даней, до настоящего момента студии лишь замораживали производства своих проектов, а не отменяли их. Если конфликтующие стороны не придут к согласию в ближайшим будущем, то количество закрытых шоу продолжит расти. Как показывает практика эпидемии коронавируса, чаще всего под отмену попадают сериалы, которые состоят из одного сезона и готовятся к выпуску второго.

«Периферийные устройства» повествуют об обычной девушке Флинн Фишер (Хлоя Грейс Морец), являющейся заядлой любительницей игр в виртуальной реальности. Однажды ее брат Бертон (Джек Рейнор) просит героиню протестировать новую игру, действие которой разворачивается в Лондоне конца XXI века. Погрузившись в виртуальный мир, Флинн неожиданно осознает, что окружающее ее пространство — вовсе не компьютерная иллюзия.

Изначально планировалось, что второй сезон шоу будет запущен в производство в этом году и выйдет на экраны в следующем.