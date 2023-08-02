Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Два, три, демон, приди!" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Классический хоррор «Изгоняющий дьявола» получил новый трейлер в честь своего 50-летия

Классический хоррор «Изгоняющий дьявола» получил новый трейлер в честь своего 50-летия

2 августа 2023 16:07
Классический хоррор «Изгоняющий дьявола» получил новый трейлер в честь своего 50-летия

Также оглашены дата выхода юбилейного переиздания и дополнительные подробности.

Легендарный хоррор Уильяма Фридкина «Изгоняющий дьявола» в этом году празднует свое 50-летие, поэтому в честь полувекового юбилея нынешней осенью будет представлено переиздание фильма в формате повышенной четкости 4K Ultra HD. В честь этого события студия Warner Bros. представила трейлер обновленной версии картины.

Релиз на носителях намечен на 19 сентября, его можно будет приобрести по цене $33,99. В переиздание войдет как кинотеатральная версия картины, так и расширенная режиссерская 2000 года. Она включает в себя дополнительные 11 минут отснятого материала.

В список дополнений входит введение от режиссера, два сопроводительных комментария, интервью с создателями, а также трейлеры и телевизионные ролики. Кроме этого, в числе бонусов будет разнообразная хроника, том числе документальные фильмы «Страх божий: 25 лет «Изгоняющему дьявола» (1998), «За гранью понимания: «Экзорцист» Уильяма Питера Блэтти» (2013) и «Воскрешение ада: Съемки «Изгоняющего дьявола» (2010).

Жуткий мистический триллер Фридкина основан на бестселлере Уильяма Питера Блэтти «Экзорцист» (1971). Картина стала первым хоррором, номинированным на премию «Оскар» в категории «Лучший фильм». Всего же в активе ленты десять номинаций, из которых две обернулись победой — за звук и адаптированный сценарий. В дальнейшем было снято еще четыре фильма серии и одноименный сериал, а 13 октября этого года в прокат выйдет прямой сиквел оригинала — «Изгоняющий дьявола: Верующий». Это будет первая часть новой трилогии, которой занимаются режиссер нового «Хэллоуина» Дэвид Гордон Грин и продюсер Джейсон Блум.

Фото: Legion-Media
Александр Цикалов
Александр Цикалов
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Самый фанатский тест: попробуй правильно ответить на 10 вопросов о Джейсоне Момоа Самый фанатский тест: попробуй правильно ответить на 10 вопросов о Джейсоне Момоа Читать далее 1 августа 2023
Федор Бондарчук покоряет пространство в трейлере фильма о Федоре Конюхове «Повелитель ветра» Федор Бондарчук покоряет пространство в трейлере фильма о Федоре Конюхове «Повелитель ветра» Читать далее 3 августа 2023
Зритель сам определяет ход событий в трейлере интерактивного ромкома «Выбери любовь» Зритель сам определяет ход событий в трейлере интерактивного ромкома «Выбери любовь» Читать далее 2 августа 2023
Евгений Цыганов и его семья переживают мятежные времена в трейлере фильма «1993» Евгений Цыганов и его семья переживают мятежные времена в трейлере фильма «1993» Читать далее 2 августа 2023
Приключения, мюзикл и чистая магия: 10 мультфильмов, которые выйдут до конца года Приключения, мюзикл и чистая магия: 10 мультфильмов, которые выйдут до конца года Читать далее 3 августа 2023
Okko представил трейлер мистического сериала «Черное облако» со звездным актерским составом Okko представил трейлер мистического сериала «Черное облако» со звездным актерским составом Читать далее 3 августа 2023
Супруги решают свои интимные проблемы в дублированном трейлере комедии «Секс после брака» Супруги решают свои интимные проблемы в дублированном трейлере комедии «Секс после брака» Читать далее 2 августа 2023
Эльдар Калимулин мечтает о чудесах в трейлере фильма «Год рождения» Эльдар Калимулин мечтает о чудесах в трейлере фильма «Год рождения» Читать далее 1 августа 2023
Байопик «Феррари» с Адамом Драйвером выйдет в российский прокат Байопик «Феррари» с Адамом Драйвером выйдет в российский прокат Читать далее 2 августа 2023
Александр Петров и другие встречают миллениум в трейлере фильма Романа Поланского «Отель «Палас» Александр Петров и другие встречают миллениум в трейлере фильма Романа Поланского «Отель «Палас» Читать далее 3 августа 2023
Related video
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше