Классический хоррор «Изгоняющий дьявола» получил новый трейлер в честь своего 50-летия

Легендарный хоррор Уильяма Фридкина «Изгоняющий дьявола» в этом году празднует свое 50-летие, поэтому в честь полувекового юбилея нынешней осенью будет представлено переиздание фильма в формате повышенной четкости 4K Ultra HD. В честь этого события студия Warner Bros. представила трейлер обновленной версии картины.

Релиз на носителях намечен на 19 сентября, его можно будет приобрести по цене $33,99. В переиздание войдет как кинотеатральная версия картины, так и расширенная режиссерская 2000 года. Она включает в себя дополнительные 11 минут отснятого материала.

В список дополнений входит введение от режиссера, два сопроводительных комментария, интервью с создателями, а также трейлеры и телевизионные ролики. Кроме этого, в числе бонусов будет разнообразная хроника, том числе документальные фильмы «Страх божий: 25 лет «Изгоняющему дьявола» (1998), «За гранью понимания: «Экзорцист» Уильяма Питера Блэтти» (2013) и «Воскрешение ада: Съемки «Изгоняющего дьявола» (2010).

Жуткий мистический триллер Фридкина основан на бестселлере Уильяма Питера Блэтти «Экзорцист» (1971). Картина стала первым хоррором, номинированным на премию «Оскар» в категории «Лучший фильм». Всего же в активе ленты десять номинаций, из которых две обернулись победой — за звук и адаптированный сценарий. В дальнейшем было снято еще четыре фильма серии и одноименный сериал, а 13 октября этого года в прокат выйдет прямой сиквел оригинала — «Изгоняющий дьявола: Верующий». Это будет первая часть новой трилогии, которой занимаются режиссер нового «Хэллоуина» Дэвид Гордон Грин и продюсер Джейсон Блум.