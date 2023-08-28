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Киноафиша Новости Дени Вильнев вновь намекнул на создание «Дюны 3»

Дени Вильнев вновь намекнул на создание «Дюны 3»

28 августа 2023 12:03
Дени Вильнев вновь намекнул на создание «Дюны 3»

По словам режиссера, потенциальный триквел будет следовать идеям автора оригинальных книг Фрэнка Герберта.

Дени Вильнев в который раз намекнул на то, что может взяться за разработку третьей части своей фантастической франшизы «Дюна». В новом интервью для Empire режиссер заявил, что создание трилогии на основе книг Фрэнка Герберта всегда было его мечтой:

«Если мне удастся снять трилогию, то моя мечта исполнится».

Он также отметил, что у него на руках уже есть некоторые наработки по третьей части:

«Скажем так, кое-что уже написано».

Книжный цикл Герберта состоит из шести книг — оригинальной «Дюны» (1965) и пяти сиквелов. Потенциальный триквел будет основан на втором романе серии, «Мессии Дюны» (1969). Ее действие разворачивается через 12 лет после окончания событий «Дюны». Эта книга повествует о повзрослевшем императоре Поле Атрейдесе, ставшем целью коварных дворцовых заговоров.

По словам Вильнева, он хочет создать экранизацию, соответствующую задумкам Герберта:

«Мессия Дюны» был написан в ответ на то, что люди начали воспринимать Пола Атрейдеса как героя. Герберт не хотел делать из него героя. Моя адаптация будет близка его идеям, согласно которым эти книги должны быть своего рода предупреждением».

Режиссер добавил, что если ему удастся снять третий фильм, то он станет его последним, поскольку «после «Мессии Дюны» книги становятся более эзотерическими».

Фото: Warner Bros.
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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