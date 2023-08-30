Хилари Суэнк приходит на помощь Алану Ричсону в трейлере драмы «Обыкновенные ангелы»

Студия Lionsgate представила свежий трейлер духоподъемной драмы «Обыкновенные ангелы», вдохновленной реальной жизнеутверждающей историей о силе человеческой доброты и вере в лучшее. Главные роли в картине сыграли двукратная обладательница премии «Оскар» Хилари Суэнк и звезда сериала «Джек Ричер» Алан Ричсон.

Действие разворачивается в маленьком заснеженном городке в штате Кентукки. В центре сюжета — целеустремленная хозяйка парикмахерской по имени Шэрон Стивенс (Суэнк), обладающая очень непростым характером. Она заново обретает себя после знакомства с Эдом Шмиттом (Ричсон) — вдовцом и отцом двух дочерей, усердно работающим, чтобы свести концы с концами. Младшая дочка мужчины смертельно больна. Чтобы выжить, ей необходима срочная пересадка печени. Узнав об этом, Шэрон начинает сбор средств, намереваясь сделать все возможное, чтобы спасти ребенка — это становится для нее новым смыслом жизни.

Режиссером выступил Джон Ганн — создатель религиозных драм «Христос под следствием» и «Ты веришь?». Сценарий написали Келли Фрэмон («Ты здесь, Бог? Это я, Маргарет») и Мег Тилли. В остальной актерский состав вошли Нэнси Трэвис, Эми Акер, Тамала Джонс, Дрю Пауэлл, Скайуокер Хьюз, Демпси Брайк, Стефани Сай и Нэнси Сорел.

Премьера «Обыкновенных ангелов» состоится 13 октября.