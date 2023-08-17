Шоураннер «Одних из нас» планирует четыре-пять сезонов сериала

Популярная постапокалиптическая драма с Педро Паскалем и Беллой Рэмзи «Одни из нас», основанная на одноименной видеоигре, в ближайшие годы точно не пропадет с малых экранов. В новом интервью для The Hollywood Reporter шоураннер сериала Крэйг Мэйзин сообщил, что он и его коллега Нил Дракманн видят историю в формате четырех или пяти сезонов. Окончательное решение еще не принято, но примерное представление у авторов уже есть:

«Никогда не знаешь наверняка, как все обернется, но, в итоге сезонов может быть три или пять. Вообще, четыре кажется отличным числом. Дело в том, что в некоторых сезонах история потребует меньше эпизодов, а в других — больше. Отличная новость состоит в том, что зрительская аудитория требует большего. Несмотря на это, мы не собираемся потакать желанию большинства только лишь для того, чтобы сделать их счастливее. Если кого-то такой подход не устроит, то так тому и быть, ничего не поделаешь. Когда мы все выпустим, то полагаю, что многие поймут, почему мы подошли к повествованию именно таким образом. Пока ничего не могу сказать по поводу количества серий в сезонах, но на самом деле число не имеет значения. По-настоящему важно лишь одно — чтобы к финалу возникало ощущение удовлетворенности».

Производство второго сезона суперхита канала HBO и сервиса Max пока находится на временной паузе из-за забастовок гильдий голливудских актеров и сценаристов, поэтому премьера состоится не раньше 2025 года.