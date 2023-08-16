По слухам, Лупита Нионго претендует на главную роль в игровом ремейке «Принцессы и лягушки»

Анимационная лента «Принцесса и лягушка» может получить игровой ремейк. Согласно данным инсайдера под никнеймом MyTimeToShineHello, компания Disney сейчас рассматривает запуск киноверсии. Более того, у продюсеров уже есть на примете актриса на главную роль. Основной претенденткой на роль первой афроамериканской принцессы студии является Лупита Нионго.

В оригинале главной героине 19 лет, а Нионго в два раза старше. По информации источника, студия намерена переосмыслить историю, поэтому возраст в данном случае мешать не будет. Впрочем, стоит подчеркнуть, что пока эта информация фигурирует лишь на уровне слухов.

Нионго имеет богатый опыт сотрудничества Disney. Она озвучила гуманоида Маз Канату в новой трилогии «Звездных войн», подарила голос волчице Ракше в «Книге джунглей» и сыграла Накию в двух частях «Черной Пантеры».

«Принцесса и лягушка» оказалась одним из немногих традиционных мультфильмов Disney, выпущенных в нулевых. Несмотря на это, проект не стал большим коммерческим хитом (мировой бокс-офис — $267 млн), зато полюбился критикам и получил три номинации на «Оскар».

Действие 49-го оригинального мультфильма семейной корпорации разворачивается в Новом Орлеане в 1920 годах. В центре сюжета — молодая официантка Тиана, мечтающая открыть собственный ресторан. Однажды она знакомится с принцем, превращенным в лягушку. Пытаясь расколдовать его при помощи поцелуя, девушка сама превращается в лягушку.