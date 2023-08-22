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Вышел трейлер четвертого сезона антологии «Калейдоскоп ужасов»

22 августа 2023 16:02
Вышел трейлер четвертого сезона антологии «Калейдоскоп ужасов»

Премьера новой части гротескного шоу о призраках, монстрах, зомби и других паранормальных существах состоится в октябре.

Стриминговый сервис Shudder представил трейлер четвертого сезона хоррор-антологии «Калейдоскоп ужасов».

Зрителей ждет разнообразная подборка историй в жанре ужасов, героям которых предстоит столкнуться с всевозможными опасными фантастическими существами, такими как монстры, призраки, зомби и инопланетяне. Эпизоды, как и в предыдущих сезонах, никак не связаны друг с другом.

В трейлере показано, что каждый новый эпизод представляет собой гротескную смесь из черной комедии и хоррора, создающую на экране по-настоящему неповторимую атмосферу. Традиционно для шоу многие монструозные злодеи были созданы с использованием практических эффектов, благодаря которым «Калейдоскоп ужасов» завоевал немалую популярность среди фанатов жанра.

Большая часть актерского состава четвертого сезона пока неизвестна, но ранее создатели шоу объявили о том, что в будущих сериях появится культовый актер фильмов ужасов Том Аткинс, наиболее известный по картинам «Туман» и «Хэллоуин 3: Сезон ведьм».

Шоураннером альманаха выступает Грег Никотеро («Ходячие мертвецы»).

Премьера четвертого сезона «Калейдоскопа ужасов» состоится на Shudder 13 октября.

Фото: Shudder
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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