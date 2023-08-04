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Киноафиша Новости Стало известно, когда состоится цифровой релиз «Города астероидов» Уэса Андерсона

Стало известно, когда состоится цифровой релиз «Города астероидов» Уэса Андерсона

4 августа 2023 16:48
Стало известно, когда состоится цифровой релиз «Города астероидов» Уэса Андерсона

Также объявлен список дополнительных материалов.

Прояснилась официальная дата релиза на носителях нового фильма Уэса Андерсона «Город астероидов». Очередную картину культового режиссера можно будет приобрести на Blu-ray и DVD дисках с 15 августа.

В список дополнительных материалов входит ролик о создании, в котором постановщик проводит экскурсию за кулисы проекта. На видео также будут показаны репетиции звездного актерского состава, создание музыки и декораций. Кроме этого, анонсированы отдельные документалки о возведении пустынного города, создании визуального антуража, а также разнообразные бонусные видео с комментариями дизайнеров, исполнителей и прочих людей из производственной команды.

Действие «Города астероидов» разворачивается 1955 году в крохотном вымышленном городке, расположенном неподалеку от кратера, оставшегося после падения метеорита. Ежегодно в этом уникальном месте проводится съезд юных астрономов, в котором участвуют ученики, их семьи, учителя и военные. Новый же слет резко прерывается грандиозными событиями, способными навсегда изменить мир.

В фильме сыграли Джейсон Шварцман, Скарлетт Йоханссон, Том Хэнкс, Джеффри Райт, Тильда Суинтон, Эдвард Нортон, Брайан Крэнстон, Эдриан Броуди, Майкл Маггарт, Хоуп Дэвис, Майя Хоук, Руперт Френд, Лив Шрайбер, София Лиллис, Мэтт Диллон, Тони Револори, Боб Балабан, Стив Карелл, Джефф Голдблюм, Хонг Чау, Уиллем Дефо и Марго Робби.

Фото: Searchlight Pictures
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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