Любовные интриги захватывают королевство в трейлере комедии «Эренгард: Искусство соблазнения»

Картина об обольстителе, на плечи которого легла миссия государственной важности.

Потоковый сервис Netflix представил дебютный трейлер датского костюмированного ромкома «Эренгард: Искусство соблазнения», основанного на одноименном романе баронессы Карен Бликсен. Главные роли в фильме сыграли Миккель Боэ Фёльсгор, Сидсе Бабетт Кнудсен и Элис Бир Занден.

Действие разворачивается в вымышленном королевстве Бабенхаузен. Главный герой — местный эксперт по любовным вопросам по имени Казотта. Однажды герцогиня обращается к нему с необычной просьбой. Рассчитывая обеспечить свой народ наследником, правительница поручает обольстителю обучить робкого принца искусству соблазнения. Однако дело идет не по плану, поскольку Казотта сам влюбляется и становится фигурантом скандала.

В остальной актерский состав вошли Эмили Коппель, Кристофер Лессо, Якоб Ульрик Ломанн, Пол Хюттель, Сара-Мари Мальта и Якоб Хёйлев Ёргенсон. Режиссером выступил обладатель премии «Оскар» Билле Аугуст, снявший драму «Пелле-завоеватель» и экранизацию «Отверженных», в которой сыграли Лиам Нисон, Джеффри Раш, Ума Турман и Клэр Дэйнс. Сценарий написал Андерс Фритьоф Аугуст («Андердог», «Мистериум: Эффект Марко»).

На Netflix «Эренгард: Искусство соблазнения» выйдет 14 сентября.