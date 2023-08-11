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Киноафиша Новости «Дэдпул 3» лишился даты релиза

«Дэдпул 3» лишился даты релиза

11 августа 2023 10:32
«Дэдпул 3» лишился даты релиза

Производство фильма сейчас находится на паузе из-за забастовок.

Новое приключение болтливого наемника Уэйда Уилсона, в которое он отправится вместе с Росомахой, скорее всего, придется подождать дольше планируемого. Согласно свежим данным, студия Disney временно убрала «Дэдпула 3» из графика своих релизов. Сообщение пока что носит неофициальный характер, так как самого анонса о переносе фильма не было, но сформировалось оно после недавнего бизнес-мероприятия с инвесторами, в котором компания представила график проектов на ближайшее будущее. Намеченного на 3 мая 2024 года блокбастера с Райаном Рейнольдсом и Хью Джекманом в нем не оказалось.

Съемки фильма велись с конца мая, но на фоне забастовок актеров и сценаристов работу пришлось приостановить. В данный момент творческая команда кинокомикса находится во внеплановом отпуске, а вернется она из него лишь тогда, когда бастующие профсоюзы урегулируют свои конфликты с голливудскими студиями. Перенос премьеры в данном случае пойдет проекту скорее на пользу, так как теперь создатели не обременены сроками, т.е. не привязаны к конкретной дате.

Подробности «Дэдпула 3» по-прежнему тщательно засекречены, но ожидается, что это будет приключенческое роуд-муви, в котором супергерои отправятся в путешествие по мультивселенной. Режиссурой занимается Шон Леви, ранее работавший с Рейнольдсом над «Главным героем» и «Проектом «Адам», а с Джекманом — над «Живой сталью».

Список актуальных релизов Disney: «Призраки в Венеции» (15 сентября), «Создатель» (29 сентября), «Марвелы» (10 ноября), «Следующий гол — победный» (17 ноября), «Заветное желание» (22 ноября), «Байкеры» (1 декабря), «Журнальные мечты» (8 декабря), «Бедные-несчастные» (8 декабря), «Все мы незнакомцы» (22 декабря), «Элио» (1 марта 2024 года), «Белоснежка» (22 марта 2024 года), «Королевство планеты обезьян» (24 мая 2024 года) и «Головоломка 2» (14 июня 2024 года).

Фото: Legion-Media
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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