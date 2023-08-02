Зло проникает в мир из смартфона в эксклюзивном фрагменте из хоррора «Корабль призраков»

Фильм ужасов о круизе на судне, населенном призраками, выйдет в российский прокат уже завтра.

В сети появился дублированный отрывок из фильма ужасов «Корабль призраков».

В центре сюжета — супруги Эрин (Элис Ив) и Патрик (Джоэль Фрай), которые отправляются в путешествие на печально известном трансатлантическом лайнере «Королева Мария» вместе со своим сыном Лукасом (Ленни Раш). Это судно вполне может претендовать на звание самого зловещего корабля в истории: за долгую историю «Королевы Марии» на ее борту произошло огромное множество трагических инцидентов и таинственных смертей.

Одной из самых леденящих душу легенд, связанных с судном, является история о семействе, которое приняло участие в круизе в 1938 году, закончившемся для него самым печальным образом. Вскоре после отплытия Эрин и Патрик начинают замечать, что на борту творится что-то неладное. Лукас бесследно исчезает, и его родители решают отправиться на поиски сына в недра корабля, где обитают беспокойные души, отчаянно пытающиеся сбежать. События, происходящие с героями, загадочным образом начинают напоминать судьбу семьи, погибшей на судне более восьмидесяти лет назад.

В новом ролике Эрин сталкивается с полтергейстом, который пугающе вылезает прямо из экрана ее смартфона.

Режиссером хоррора выступает Гари Шор. «Корабль призраков» является вторым полнометражным проектом в его карьере: до этого постановщик снял картину «Дракула» и принял участие в съемках альманаха «Черные праздники».

«Корабль призраков» выйдет в официальный российский прокат уже завтра, 3 августа.