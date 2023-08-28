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Объявлено жюри Международного фестиваля «Форма жизни» 2023

28 августа 2023 14:27
Объявлено жюри Международного фестиваля «Форма жизни» 2023

Смотр кино, посвященного темам взаимоотношений человека и окружающей среды, стартует в Перми уже послезавтра.

Организаторы Международный фестиваль «Форма жизни» объявили жюри предстоящего смотра.

Конкурс мероприятия будет поделен на две основные секции — международную и национальную. В судейский состав международной секции вошли режиссер Эрнест Абдыжапаров, профессор турецкого университета Бахчешехир Нилай Улусой, а также постановщица и доцент СПбГИКиТ Анна Драницына, которая заняла кресло председателя жюри.

Конкурсантов секции национального кино будут оценивать философ и доцент МГУ Антон Кузнецов, ведущая телепередачи «Мир комнатных растений» Елена Носова и председатель жюри — режиссер и сценарист Юлия Киселева.

Объявлено жюри Международного фестиваля «Форма жизни» 2023

Фестиваль «Форма жизни» пройдет в Перми и других районах Пермского края с 30 августа по 3 сентября. В конкурсе примут участие фильмы, посвященные проблемам окружающей среды и отношениям со всеми существами, обитающими на нашей планете. Помимо международной и национальной секций, гости мероприятия смогу посетить целый ряд внеконкурсных показов.

Картиной открытия станет документальная лента Ивана Вдовина «Голоса Арктики» о современной жизни самых северных регионов России.

Фото: Пресс-служба кинофестиваля «Форма жизни»
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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