Объявлено жюри Международного фестиваля «Форма жизни» 2023

Смотр кино, посвященного темам взаимоотношений человека и окружающей среды, стартует в Перми уже послезавтра.

Организаторы Международный фестиваль «Форма жизни» объявили жюри предстоящего смотра.

Конкурс мероприятия будет поделен на две основные секции — международную и национальную. В судейский состав международной секции вошли режиссер Эрнест Абдыжапаров, профессор турецкого университета Бахчешехир Нилай Улусой, а также постановщица и доцент СПбГИКиТ Анна Драницына, которая заняла кресло председателя жюри.

Конкурсантов секции национального кино будут оценивать философ и доцент МГУ Антон Кузнецов, ведущая телепередачи «Мир комнатных растений» Елена Носова и председатель жюри — режиссер и сценарист Юлия Киселева.

Фестиваль «Форма жизни» пройдет в Перми и других районах Пермского края с 30 августа по 3 сентября. В конкурсе примут участие фильмы, посвященные проблемам окружающей среды и отношениям со всеми существами, обитающими на нашей планете. Помимо международной и национальной секций, гости мероприятия смогу посетить целый ряд внеконкурсных показов.

Картиной открытия станет документальная лента Ивана Вдовина «Голоса Арктики» о современной жизни самых северных регионов России.