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Киноафиша Новости Режиссер «Капитана Марвел 2» согласилась, что супергеройское кино переживает упадок

Режиссер «Капитана Марвел 2» согласилась, что супергеройское кино переживает упадок

15 августа 2023 15:38
Режиссер «Капитана Марвел 2» согласилась, что супергеройское кино переживает упадок

Постановщица заявила, что ее картина будет отличаться от остальных проектов из вселенной Marvel.

Режиссер «Капитана Марвел 2» Ниа ДаКоста признала, что жанр супергероики переживает кризис. В новом интервью для журнала Total Film постановщица сказала, что намерена привнести в киновселенную Marvel несколько нововведений, чтобы освежить приевшуюся зрителям концепцию:

«Я думаю, что люди действительно устали от супергеройского кино. «Капитан Марвел 2» будет отличаться от других проектов киновселенной тем, что этот фильм будет веселым и глупым. Миры, в которые попадут герой этой картины, будут не похожи на те, что аудитория уже видела во франшизе. Это будут невиданные яркие миры».

Мнение об упадке супергеройского кино распространилось после того, как сразу несколько недавних картин этого жанра обернулись финансовыми провалами. В их число вошли «Флэш», «Шазам! Ярость богов», «Человек-муравей и Оса: Квантомания» и другие. Ранее режиссер «Стражей Галактики. Часть 3», ставших одной из немногих прибыльных супергеройских лент этого года, Джеймс Ганн заявил, что зрители устали не столько от самого жанра, сколько от отсутствия в нем свежих идей:

«Я думаю, что усталость от супергеройского кино существует, но она не связана с самими супергероями. Она связана с тем, какие истории мы создаем и как акцентируем внимание на главном элементе фильма, то есть на персонажах. Люди любят Супермена и Железного человека. Это невероятные герои, занимающие особое место в сердцах каждого из нас. Но если на экране их истории превращаются в кучу бессмыслицы, то зрителям действительно становится скучно.

Премьера «Капитана Марвел 2» состоится 10 ноября.

Фото: Marvel Studios
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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