Эльдар Калимулин мечтает о чудесах в трейлере фильма «Год рождения»

Кинокомпания «Вольга» представила первый трейлер фильма «Год рождения».

В центре сюжета — мечтательный житель города Металлогорска Филипп (Эльдар Калимулин), вынашивающий множество нереализуемых и попросту фантастических идей. Одним из главных стремлений героя является организация крупного музыкального фестиваля, посвященного металлогорскому андерграунду. Тем временем его девушка Марина (Анастасия Талызина) узнает о том, что беременна. На горизонте уже маячит семейная жизнь со всеми ее обязанностями и испытаниями, но Филипп все никак не может оставить свои утопические планы позади. Однако в тот самый момент, когда серая повседневность, казалось бы, побеждает идиллические фантазии, в Металлогорске неожиданно начинают происходить необъяснимые чудеса. И чем больше мир вокруг наполняется удивительными вещами, тем важнее для Филиппа становится связь с реальностью.

В картине также снялись Юра Борисов, Дмитрий Быковский-Ромашов, Юлия Ромашина и другие актеры. Режиссером выступил Михаил Местецкий, наиболее известный по драмеди «Тряпичный союз».

Премьера «Года рождения» состоится 9 ноября.