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Киноафиша Новости Эльдар Калимулин мечтает о чудесах в трейлере фильма «Год рождения»

Эльдар Калимулин мечтает о чудесах в трейлере фильма «Год рождения»

1 августа 2023 10:38
Эльдар Калимулин мечтает о чудесах в трейлере фильма «Год рождения»

Главные роли также исполнили Анастасия Талызина и Юра Борисов.

Кинокомпания «Вольга» представила первый трейлер фильма «Год рождения».

В центре сюжета — мечтательный житель города Металлогорска Филипп (Эльдар Калимулин), вынашивающий множество нереализуемых и попросту фантастических идей. Одним из главных стремлений героя является организация крупного музыкального фестиваля, посвященного металлогорскому андерграунду. Тем временем его девушка Марина (Анастасия Талызина) узнает о том, что беременна. На горизонте уже маячит семейная жизнь со всеми ее обязанностями и испытаниями, но Филипп все никак не может оставить свои утопические планы позади. Однако в тот самый момент, когда серая повседневность, казалось бы, побеждает идиллические фантазии, в Металлогорске неожиданно начинают происходить необъяснимые чудеса. И чем больше мир вокруг наполняется удивительными вещами, тем важнее для Филиппа становится связь с реальностью.

В картине также снялись Юра Борисов, Дмитрий Быковский-Ромашов, Юлия Ромашина и другие актеры. Режиссером выступил Михаил Местецкий, наиболее известный по драмеди «Тряпичный союз».

Премьера «Года рождения» состоится 9 ноября.

Фото: «Вольга»
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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