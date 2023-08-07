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Киноафиша Новости Производство «Пункта назначения 6» начнется сразу после окончания забастовок

Производство «Пункта назначения 6» начнется сразу после окончания забастовок

7 августа 2023 12:35
Производство «Пункта назначения 6» начнется сразу после окончания забастовок

Создатель франшизы смотрит в будущее с большим оптимизмом.

Франшиза о несчастных случаях «Пункт назначения» ушла на покой двенадцать лет назад. Все это время постоянно велись разговоры о шестом фильме, однако к производству новый фильм приблизился лишь в прошлом году. Проектом занялся Джон Уоттс, создатель трилогии о Человеке-пауке с Томом Холландом. Он придумал сюжетную заявку и согласился выступить исполнительным продюсером. Разработка сценария была поручена Гаю Бусику («Крик 6») и Лори Эванс Тейлор («Призраки прошлого»), а режиссерское кресло заняли авторы инди-триллера «Иные» Заку Липовски и Адаму Б. Стейну.

Дело шло к съемкам, но в начале мая началась забастовка Гильдии сценаристов Америки, а потом к бастующим авторам подключились и актеры. Из-за этого студии Warner Bros. пришлось притормозить производство шестой части, а в недавнем разговоре с Collider творческий руководитель «Пункта назначения» Джеффри Реддик более ясно высказался о текущем статусе очередного сиквела. Кинематографист с энтузиазмом заявил, что работа над продолжением киносериала начнется сразу после завершения всех забастовок:

«У нас есть шестой фильм, который уйдет в работу, как только Альянс продюсеров кино и телевидения вернется за стол переговоров. Мне, как истинному поклоннику жанра, очень приятно быть причастным к тому, что стало неотъемлемой частью общественного духа времени».

В заключении Реддик отметил, что следующий фильм, призванный перезагрузить франшизу, обязательно удивит зрителей. Все наработки творческой команды его очень восхищают.

Фото: Legion-Media
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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