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Киноафиша Новости Ларс фон Триер объявил, что ищет «музу» для создания новых фильмов

Ларс фон Триер объявил, что ищет «музу» для создания новых фильмов

16 августа 2023 11:19
Ларс фон Триер объявил, что ищет «музу» для создания новых фильмов

Режиссер опубликовал «рекламный» пост, в котором сообщил, что он может быть очаровательным партнером и планирует снять еще несколько достойных картин.

Ларс фон Триер объявил о том, что ищет «музу» для работы над своими новыми фильмами. Режиссер разметил видео в социальных сетях, в котором обратился ко всем женщинам мир, презентуя себя:

«Я не знаю, во что собираюсь вляпаться на этот раз. Итак, прежде чем я пущусь в самодовольную рекламу, позвольте мне сказать несколько предварительных слов. Мне 67 лет. Я страдаю от болезни Паркинсона, ОКР и на данный момент контролируемого алкоголизма. Думаю, если мне повезет, у меня получится снять еще несколько достойных фильмов».

Триер призвал всех заинтересованных в его предложении отправлять ответы на электронную почту:

«Предполагалось, что это сообщение будет своеобразным старомодным объявлением, с помощью которого я, не имеющий ни малейшего представления о принципах работы социальных сетей, попытаюсь найти себе девушку/музу. Несмотря на все мои недостатки, я натаивают на том, что в хороший день и в правильной компании по-прежнему могу быть вполне очаровательным партнером. Все ответы на это объявление следует направлять по адресу [email protected]».

За свою жизнь режиссер был женат дважды — на актрисе и режиссере Сесилии Хольбек Триер, с которой он развелся в 1996 году, и Бенте Фреге, с которой он развелся в 2015 году. В настоящее время Триер не состоит в браке.

Фото: Legion-Media
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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