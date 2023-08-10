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Дача объединяет семью в трейлере российской комедии «Праздники»

10 августа 2023 12:47
Дача объединяет семью в трейлере российской комедии «Праздники»

Фильм об экстремальном знакомстве с будущими зятьями выйдет в сентябре.

Кинокомпания «Централ Партнершип» опубликовала трейлер российской комедии «Праздники».

В центре сюжета — мать двух взрослых дочерей Наталья Николаевна Пыжова (Мария Аронова), которая преподает в Академии МВД, а потому может видеть любого человека насквозь. Она твердо убеждена в том, что ее жизнь сложилась как нельзя лучше, ведь у нее есть хороший дом, благодарные дети и любящий муж Виктор Васильевич (Виталий Хаев). Единственное, о чем мечтает героиня, — найти для дочерей достойных женихов. Но внезапно эта идиллия оказывается разрушена: прямо накануне 50-летнего юбилея Натальи объявляется старая курортная знакомая ее супруга, Люба (Инга Оболдина).

Ситуация грозит разрушить семью Пыжовых, и единственное, что удерживает хозяйку от развода, — желание выдать детей замуж. Пара решает позвать дочерей в гости на майские праздники, чтобы наконец познакомиться с их кавалерами. Но оказывается, что и сами девушки не могут похвастаться идеальной личной жизнью: старшая Лена (Анастасия Калашникова) приводит в дом лицемера Сережу (Вячеслав Чепурченко), а младшая Юля (Яна Енжаева) и вовсе выдает за своего избранника постороннего человека (Никита Павленко).

Постановщиком фильма выступил Борис Дергачев, для которого этот проект стал дебютом в полнометражном кино. Он наиболее известен по актерским работам в популярных картинах «Гуляй, Вася» и «Свободные отношения».

Премьера «Праздников» состоится 7 сентября.

Фото: «Централ Партнершип»
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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