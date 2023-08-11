Что смотреть на выходных: «Человек-паук: Паутина вселенных», «Убийства в одном здании» и экранизация «Алых парусов»

На этой неделе стриминги предлагают выполнить опасную миссию вместе с Галь Гадот, раскрыть убийства в театре и гримерной парикмахеров и отправиться в путешествие по мультивселенной.

8 августа, в сети

Кому смотреть: тем, кто ждал продолжения похождений Майлза Моралеса и обожает анимацию.

Самая крупная новинка недели — мультфильм про вашего дружелюбного соседа в мультивселенных. Как самым популярным мюзиклом нового века пока остается «Холодное сердце», так и анимационный «Человек-паук», судя по отзывам критиков и зрителей, катапультировался в разряд лучших кинокомиксов. Фильмы и сериалы Marvel, скачущие по разным таймлайнам и собирающие голливудские созвездия, как ни крути, не сравнятся с той свободой фантазии, которую дает анимация. Огромная (более тысячи человек) команда художников работала под руководством трех режиссеров: Жуакина Душ Сантуша («Аватар: Легенда об Аанге»), Кемпа Пауэрса (сорежиссер «Души») и Джастина Томпсона (продакшен-дизайнер фильма «Через вселенные»). Первая часть франшизы уже завоевала свой «Оскар», все шансы есть и у «Паутины Вселенных». Выход третьей части пока что отложен на неопределенный срок из-за забастовки в Голливуде.

Человек-паук: Паутина вселенных

8 августа, Hulu

Кому смотреть: всем, кто скучал по команде чудаковатых друзей, всегда готовых начать вести расследование (и подкаст!).

Трио Стива Мартина, Мартина Шорта и Селены Гомес возвращается в третьем сезоне одного из самых обаятельных детективных сериалов на стримингах. Новое криминальное дело застает трех друзей в театре на Бродвее. Прямо на премьере спектакля исполнитель главной роли падает замертво. Хорошо, что режиссер спектакля оказался по совместительству страстным любителем тру-крайм-подкастов, так что он и двое его друзей не без удовольствия берутся решить новую загадку. Сериал славится яркими камео, но в этот раз создатели шоу постарались особенно. В качестве приглашенной звезды — Мэрил Стрип, в одной из уморительных сцен высмеивающая вместе с авторами шоу свою безупречную репутацию мастера иностранных акцентов. Также в новых сериях появятся Пол Радд («Человек-муравей и Оса»), Эшли Парк («Эмили в Париже») и Джесси Уильямс («Анатомия страсти»). Всего в третьем сезоне планируется десять эпизодов.

Убийства в одном здании (3-й сезон)

Скарлет

8 августа, в сети

Кому смотреть: тем, кто интересуется фестивальными новинками редкой красоты.

Пьетро Марчелло, новое подающее большие надежды имя в итальянском кино, для своего второго игрового фильма снова выбрал литературную основу, повесть советского писателя Александра Грина «Алые паруса». Однако, как и в дебюте «Мартин Иден», режиссер заметно переработал первоисточник. Действие картины разворачивается в период с 1919 по 1939 год во Франции. В центре сюжета девушка Джульетта. Ей предсказывают, что одним утром в небе она увидит знак, алые паруса, и этот знак изменит ее судьбу. Однажды в ее поселении появляется молодой повеса, летчик, и Джульетта в него влюбляется. Европейский режиссер, который не работает с современным материалом, но которого при этом тепло принимает пресса, не самое распространенное явление в современном кино. «Скарлет», частично спродюсированный кинокомпанией Ильи Стюарта Hype Studios, был показан в независимой программе «Двухнедельник режиссеров», проходящей параллельно с Каннским кинофестивалем, и заслужил похвалу критиков. В картине главные роли сыграли звезда французского кино Луи Гаррель и дебютантка Жюльет Жуан.

Скарлет

10 августа, Netflix

Кому смотреть: тем, кто любит истории про авантюристов.

Мини-сериал рассказывает об опиоидной эпидемии в США 1990-х. Это не первый проект на тему, в прошлом году на Венецианском кинофестивале победил док «Вся красота и кровопролитие», затрагивающий те же события. Большую долю ответственности за начало эпидемии возлагают на семью Саклеров, чья компания Purdue Pharma преуспела в рекламе «волшебных», вызывающих привыкание препаратов настолько, что подсадила на них огромное количество людей (многие из них умерли от передозировки или были на грани, как, например, актер Мэттью Перри). Именно об истоках и некоторых последствиях этой катастрофы и расскажет сериал. Шоураннерами стали Мика Фитцерман-Блю и Ной Харпстер («Прекрасный день по соседству»), а режиссером выступил Питер Берг («Глубоководный горизонт»). Историю про Саклеров и вероломный маркетинг создатели рассказывают с горькой иронией и драйвом. Баланса добавляют линии следователей и жертв опасного лекарства. В касте солируют Мэттью Бродерик («Без обид») и Узо Адуба («Оранжевый — хит сезона»).

Обезболивающее

11 августа, Netflix

Кому смотреть: тем, кто очень любит шпионский экшен.

Еще одна новинка Netflix на этой неделе — боевик с Галь Гадот. Звезда фильма «Чудо-женщина» играет специального агента Рэйчел Стоун, которой дают задание найти технологическое оружие, украденное талантливой хакершей (ее играет звезда Болливуда Алиа Бхатт). В фильме много экшена и захватывающих трюков: от погони по горным Альпам до спуска с парашютом со снежного склона. Режиссером проекта выступил Том Харпер, известный постановкой сериала «Война и мир» с Полом Дано. Также в касте засветился Джейми Дорнан, знакомый зрителями по франшизе «Пятьдесят оттенков серого». Сама Гадот выступила также продюсером картины.

Каменное сердце

13 августа, Showtime

Кому смотреть: фанатам сериала.

Сериал про деньги, непомерные амбиции и подковерные интриги подходит к концу. Первый эпизод шоу вышел в 2016-м, и с годами сериал сумел создать внушительную фанатскую базу, так что канал Showtime запланировал аж четыре спин-оффа «Миллиарды: Майами», «Миллиарды: Лондон», «Миллионы» и «Триллионы». Пока же оригинальное шоу повышает ставки и для последних серий возвращает на экраны персонажа, с которого все начиналось: Бобби Аксельрода. В пятом сезоне Бобби (Дэмиен Льюис) отказался от своего состояния и уехал в Европу, а в грядущих сериях он вновь прилетит в Америку, где объединится с Майком Вагнером (Дэвид Костабайл) против давних врагов. Прокурор Чак Роудс (Пол Джаматти) продолжит попытки призвать к ответу богатых преступников, а акула бизнеса Майкл Принс (Кори Столл) выдвинет свою кандидатуру на пост президента. Всего в последнем сезоне будет двенадцать эпизодов.

Миллиарды

11 августа, в сети

Кому смотреть: тем, кто не пропускает релизов А24 и любит яркие дебюты.

Независимая студия А24 продолжает поддерживать новые таланты. Ее свежий релиз — черная комедия режиссера Томаса Хардимана, для которого фильм стал полнометражным дебютом. Картину снимал «одним кадром» оператор Робби Райан, работавший, например, над «Фавориткой» Йоргоса Лантимоса. По сюжету, в Великобританию на конкурс парикмахеров приезжают амбициозные и готовые воткнуть друг другу нож в спину стилисты, но все идет кувырком, когда одного из них находят мертвым. Пытаясь выяснить, кто виновник, они готовы раскрыть чужие секреты и припомнить старые обиды, только чтобы отвести от себя подозрение. В комедийной картине, щедро залитой неоновым светом, сыграли Анита Джой-Увадже («Академия вампиров») и Клер Перкинс («Тайны и ложь»). Премьера картины прошла на кинофестивале Локарно, где получила положительные отзывы критиков, поспешивших сравнить ее с работами Педро Альмодовара и Питера Гринуэя.