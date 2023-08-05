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Киноафиша Новости Арт-дилер Ума Турман проворачивает аферу в трейлере криминальной комедии «Искусство по понятиям»

Арт-дилер Ума Турман проворачивает аферу в трейлере криминальной комедии «Искусство по понятиям»

5 августа 2023 10:17
Арт-дилер Ума Турман проворачивает аферу в трейлере криминальной комедии «Искусство по понятиям»

Актриса снялась вместе с Сэмюэлем Л. Джексоном впервые со времен работы над «Криминальным чтивом».

Студия Shout! Представила трейлер криминальной комедии «Искусство по понятиям» (The Kill Room).

По сюжету, арт-диллер Патрис (Ума Турман), оказавшаяся на грани банкротства, заключает выгодную сделку с наемным убийцей Реджи (Джо Манганьелло) и его боссом Гордоном (Сэмюэл Л. Джексон). Киллер обязался писать для нее картины, а та — продавать их, тем самым отмывая деньги, заработанные на преступном бизнесе. Сначала кажется, что у Реджи нет никакого таланта к живописи. Однако в мире современного искусства превыше всего ценится не ровность форм, а глубина вложенных чувств, и вскоре работы убийцы становятся настоящей сенсацией. Богатые коллекционеры только и думают о том, как урвать новую картину анонимного художника, известного лишь под псевдонимом Бэгмен.

В фильме также сыграли Майя Хоук, Александр Соковиков, Ларри Пайн и другие. Турман и Джексон снялись вместе впервые со времен работы над культовой картиной «Криминальное чтиво».

Режиссером выступила Николь Паон, наиболее известная по комедии «День другодарения».

Премьера «Искусства по понятиям» состоится 29 сентября.

Фото: Shout! Studios
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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