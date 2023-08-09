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Киноафиша Новости Лакит Стэнфилд теряет возлюбленную в трейлере мистического сериала «Подменыш»

Лакит Стэнфилд теряет возлюбленную в трейлере мистического сериала «Подменыш»

9 августа 2023 14:11
Лакит Стэнфилд теряет возлюбленную в трейлере мистического сериала «Подменыш»

Страшная сказка для взрослых.

Стриминговый сервис Apple TV+ выпустил полноценный трейлер восьмисерийной мистической драмы «Подменыш», представляющей собой жуткую сказку для взрослых. В основу шоу лег одноименный бестселлер Виктора Лавалье, а главные роли сыграли Лакит Стэнфилд («Иуда и черный мессия») и Кларк Бако («Станция одиннадцать»).

«Педменыш» — страшная история и в то же время поучительная басня для родителей. В центре сюжета — молодая пара Аполлон (Стэнфилд) и Эмма (Бако), у которых рождается сын, после чего жизнерадостная женщина начинает вести себя очень странно, а потом внезапно исчезает. Оставшись в одиночестве, растерянный мужчина отправляется в рискованную и сюрреалистичную одиссею по заколдованному Нью-Йорку, в ходе чего мегаполис откроется ему с совершенно новой стороны.

Шоураннером выступила Келли Марсел — сценарист трех частей «Венома», «Круэллы» и «Пятидесяти оттенков серого». В режиссерский состав вошли Мелина Матсукас («Квин и Слим»), Джонатан ван Тюллекен («Траст»), Дана Гонсалес («Рассказ служанки») и Майкл Фрэнсис Уильямс («Дэвид становится мужчиной»). В основном касте также заняты Адина Портер, Алексис Лодер, Сэмюэл Т. Херринг, Джаред Абрахамсон и Малкольм Баррет.

Первые три эпизода «Подменыша» выйдут на стриминге 8 сентября, после чего трансляции перейдут в стандартный еженедельный формат. Финальная серия выйдет 13 октября.

Фото: Apple TV+
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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