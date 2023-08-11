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Киноафиша Новости Несмотря на заявление Галь Гадот, «Чудо-женщины 3» в планах студии DC нет

Несмотря на заявление Галь Гадот, «Чудо-женщины 3» в планах студии DC нет

11 августа 2023 11:08
Несмотря на заявление Галь Гадот, «Чудо-женщины 3» в планах студии DC нет

Принцесса амазонок оказалась в паутине странной путаницы.

Будущее Галь Гадот в новой киновселенной DC снова под большим вопросом. На прошлой неделе в сети появился комментарий актрисы, в котором она подтвердила актуальность «Чудо-женщины 3» и заявила, что будет работать над фильмом вместе с нынешними руководителями франшизы Джеймсом Ганном и Питером Сафраном. Теперь журнал Flaunt процитировал слова звезды из другого интервью, которое она дала незадолго до забастовки актеров. В нем исполнительница более ясно высказалась о том, как обстоят дела, рассуждая о шансах своего возвращения к роли. По словам Гадот, руководители DC Studios провели с ней личную встречу и заверили, что, в отличие от ее коллег по «Снайдерверсу», она в полной безопасности, а сам супергеройский блокбастер обязательно состоится:

«Меня пригласили на встречу с Джеймсом Ганном и Питером Сафраном. В итоге они заявили мне, цитирую: «Ты в надежных руках. Мы собираемся работать над «Чудо-женщиной 3» вместе с тобой. Мы любим тебя в этом образе, поэтому тебе не о чем беспокоиться». Так что, время покажет».

Несмотря на оптимистичный посыл актрисы, авторитетные новостные порталы Variety и Collider решили проверить данную информацию, благодаря чему выяснилось, что каких-либо планов на персонажа у DC Studios и Warner Bros. в настоящий момент нет. Единственный проект, более-менее связанный с принцессой амазонок — это многосерийный приквел «Потерянный рай», но его действие будет разворачиваться задолго до рождения Дианы Принс. Более того, журналисты отмечают, что никаких конкретных обещаний по поводу триквела Ганн и Сафран актрисе не давали.

Представители Гадот пока никак не отреагировали, но стоит отметить, что в публичных комментариях Ганн и Сафран никогда не исключали возможное участие артистки в перезагруженной киновселенной DC.

Фото: Legion-Media
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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