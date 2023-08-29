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Киноафиша Новости Француженка Екатерина Салес приезжает в Москву в трейлере сериала «Лето в городе»

Француженка Екатерина Салес приезжает в Москву в трейлере сериала «Лето в городе»

29 августа 2023 10:37
Француженка Екатерина Салес приезжает в Москву в трейлере сериала «Лето в городе»

Романтическое драмеди о насыщенной и динамичной жизни российской столицы выйдет на этой неделе.

Онлайн-кинотеатр Wink выпустил трейлер шестисерийного романтического драмеди «Лето в городе».

В центре сюжета — жизнерадостная француженка Мари (Екатерина Салес), предки которой эмигрировали из России много лет назад. Она встречается с москвичом Павлом (Вячеслав Чепурченко) и однажды решает сделать бойфренду сюрприз, навестив его на день рождения. Прилетев в российскую столицу, героиня начинает знакомиться с ее густой атмосферой и неожиданно получает место стажера в ивент-агентстве, где работает Павел. Мари непросто привыкнуть к бешенному ритму жизни Москвы, и все же она хочет задержаться. Новая жизнь сулит девушке множество проблем и испытаний, но верные друзья обязательно придут ей на помощь.

Главные роли в сериале также исполнили Мария Луговая, Александр Лыков, Антон Васильев и другие. Кроме того, в шоу снялось множество звезд первой величины, в том числе Сергей Безруков, Вадим Галыгин и певица Люся Чеботина.

Режиссером выступил Вазген Каграманян, ранее работавший над фильмом «Орел и Решка. Кино». Дебютный показ «Лета в городе» прошел на Московском урбанистическом форуме, где картину фильм посмотреть все желающие.

Все серии «Лета в городе» выйдут на Wink в эту пятницу, 1 сентября.

Фото: Онлайн-кинотеатр Wink
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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