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Киноафиша Новости Анастасия Уколова станет вершиной любовного треугольника в комедии «Медовый месяц»

Анастасия Уколова станет вершиной любовного треугольника в комедии «Медовый месяц»

2 августа 2023 13:58
Анастасия Уколова станет вершиной любовного треугольника в комедии «Медовый месяц»

Фильм о девушке, которой необходимо выбрать возлюбленного и противостоять опеке матери.

В конце прошлого месяца на озере Таватуй на Урале стартовали съемки романтической комедии «Медовый месяц», ведущую роль в которой исполняет Анастасия Уколова. В производство вовлечены продюсерский центр «Первое кино», Свердловская киностудия, «Ол Медиа Компани» и онлайн-кинотеатр Start.

Главная героиня — Аня (Уколова). Она готовятся к свадьбе со своим парнем Олегом (Кузьма Сапрыкин), однако у девушки есть одна «маленькая» тайна — она ничего не сказала о надвигающемся замужестве своим родителям. Аня боится, что мама (Анна Ардова) не одобрит ее жениха, потому что у нее совершенно другие планы на дочку. Родительница надеется выдать ее замуж за соседа по даче Юрия (Шамиль Мухамедов) — первого возлюбленного девушки. Все это приводит к тому, что Аня оказывается на медовом месяце не в Таиланде, как планировалось, а у своей бабушки (Людмила Чиркова) в деревне сразу с двумя кавалерами. Там ей придется взять ответственность в свои руки, сделать судьбоносный выбор и научиться противостоять опеке матери.

Анастасия Уколова станет вершиной любовного треугольника в комедии «Медовый месяц»

В основной актерский состав вошли также Николай Добрынин и Сергей Фролов. Автором сценария и режиссером выступает Кирилл Клепалов («Тайные знаки», «Купцы и дети»).

Премьера «Медового месяца» состоится в начале 2024 года.

Фото: Онлайн-кинотеатр START
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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