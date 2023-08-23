Главные места отечественного кино: запущен интерактивный проект «Кинокарта России»

В мае этого года был запущен интерактивный проект «Кинокарта России», призванный рассказать широкой аудитории, где снимались (или снимаются) отечественные фильмы и сериалы. Накануне в рамках XI Российского фестиваля короткометражного и дебютного кино «Короче» в Калининграде были проведены итоги первого этапа.

В частности, на мероприятии сообщили, что за несколько месяцев было отмечено свыше 1600 локаций, где проходили съемки более шести сотен кинопроектов советского периода. Помимо этого, сформировано 10 уникальных маршрутов по Москве, Санкт-Петербургу, Ивановской области, Калининграду и Красноярску.

Сейчас на «Кинокарте» представлена информация о 9 киностудиях и 3 пространствах для киноблогеров. Также теперь пользователям доступны два десятка статей о наиболее важных географических объектах для отечественного кино. Также введена информационная поддержка фильмов и сериалов, которые сейчас находятся в производстве.

Проект «Кинокарта» был запущен профильным порталом о кино «Кино-Театр.Ру». Теперь «Кинокарта» переходит в новую фазу. По словам главного редактора сайта Жана Просянова, теперь информация будет добавляться гораздо более активно:

«Мы благодарим всех наших партнеров, а также киностудии, онлайн-платформы и кинокомпании, которые активно включились в наш проект и проставляли адреса своих фильмов и сериалов, а также участвовали в дальнейшем составлении маршрутов. «Кинокарта России» переходит в новую стадию своего развития — теперь мы сконцентрируемся на более глубоком ее наполнении».

Отличительная особенность проекта «Кинокарта» состоит в том, что пользователям доступна функция самостоятельного заполнения. После регистрации люди могут делиться своими историями, связанными с локациями, где приходили съемки. Также «Кинокарта» способствует расширению туристического потенциала регионов России.