Начался очередной фестиваль российского кино в Выборге

Традиционно для мероприятия смотр начался с праздничного шествия от гостиницы «Дружба» к «Кино&Театру» Выборг Палас, в котором проходят все конкурсные показы. В процессии приняли были задействованы как участники и судьи фестиваля, так и простые зрители и жители Выборга. В конце пути организаторы возложили цветы к памятной звезде покойного киноведа Армена Медведева, долгие годы являвшегося президентом смотра.

После этого гостям «Выборга» был представлен фильм открытия смотра — «Нина» Ольги Бычковой. Картина повествует о 40-летней женщине Нине (Юлия Пересильд), у которой есть все, что нужно для счастья — любимый муж, маленький сын и хорошая работа. Но эта идиллия оказывается разрушена, когда с героиней неожиданно связывается ее бывший возлюбленный Руслан (Евгений Цыганов). Он говорит Нине, что сильно болен, и просит ее прилететь в Тбилиси, чтобы встретиться в последний раз. Объяснив ситуацию понимающему супругу, женщина отправляется в город, где когда-то была счастлива, с мыслью о том, что лишь поддержит старого друга и вернется домой. Она даже не предполагает, что это путешествие станет для нее последним.

За семь дней работы фестиваля организаторы планируют показать свыше 80 лент. Церемония закрытия пройдет 10 августа в Выборгском замке.