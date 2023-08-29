Официально: сериал «Кумир» не получит второй сезон

IndieWire подтверждает информацию о том, что телеканал HBO не будет продлевать сериал «Кумир» на второй сезон. Представители компании отметили, что это решение было принято совместно с создателями шоу:

«Кумир» стал одним из самых провокационных оригинальных сериалов HBO. Мы рады, что шоу вызвало такой сильный отклик аудитории. После долгих размышлений телеканал, а также создатели и продюсеры проекта решили отказаться от создания второго сезона. Мы благодарны команде, актерскому составу и съемочной группе «Кумира» за их невероятную работу».

Сериал повествует о молодой певице Джослин (Лили-Роуз Депп), переживающей черную полосу в жизни: она недавно потеряла мать, билеты на ее концерты продаются все хуже, собственный новый сингл не вызывает в ее душе ничего, кроме отвращения, и в дополнение ко всему в сети появляется ее обнаженное фото. Стремясь сбежать от проблем, девушка решает развеяться в ночном клубе, где знакомится с его владельцем Тедросом (Эйбел Тесфайе, он же The Weeknd). Вскоре мужчина приезжает в особняк Джослин и заявляет, что берет всю ее жизнь под личный контроль.

Вокруг сериала возникли скандалы еще до премьеры. В апреле 2022 года изначальная постановщица Эми Саймец («Атланта») была уволена — по слухам, причиной для этого послужили творческие разногласия с Тесфайе. Ее место занял Сэм Левинсон («Эйфория»). В марте этого года Rolling Stone сообщил, что «Кумир» разрабатывался в токсичной рабочей обстановке, однако HBO опроверг эти сведения.

После выхода «Кумир» получил негативные оценки от критиков и зрителей.