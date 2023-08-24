Дэйзи Ридли страшится встречи с отцом-убийцей в трейлере триллера «Дочь болотного царя»

Кинокомпания Lionsgate представила дебютный трейлер мрачного криминального триллера «Дочь болотного царя», являющегося экранизацией одноименного романа Карен Дионне. Ведущие роли в фильме сыграли Дейзи Ридли (новая трилогия «Звездных войн»), Бен Мендельсон («Секретное вторжение») и Гаррет Хедлунд («Трон: Наследие»).

В центре повествования — молодая женщина из Мичигана по имени Хелена Пеллетье (Ридли). Детство она провела в изоляции под присмотром отца — тирана и убийцы Джейкоба Холбрука (Мендельсон) по прозвищу Болотный царь. Когда последнего упрятали за решетку, главная героиня начала нормальную жизнь и обзавелась семьей. Спустя годы маньяк сбегает из тюрьмы, поэтому Хелена решает самостоятельно его поймать. Для этого ей приходится вспомнить все навыки, которым обучил ее суровый отец.

Режиссером выступил Нил Бергер — постановщик лент «Области тьмы», «Иллюзионист», «Дивергент», «Поколение Вояджер» и «1+1: Голливудская история». Сценарий написали автор «Выжившего» Марк Л. Смит и Лорен Элль Смит. В остальной исполнительский ансамбль вошли Бруклин Принс, Гил Бирмингем, Карен Писториус, Крис Вайолетт, Имали Перера, Джошуа Пиис и Памела МакДональд.

«Дочь болотного царя» выйдет в российский прокат 19 октября.