Самураи, копы и археологи: 10 лучших боевиков всех времен

Сенатор Уолтер Чалмерс, возглавляющий комитет по борьбе с организованной преступностью, уже много лет безуспешно пытается найти компромат на боссов мафии из Сан-Франциско. Однажды в его руках оказывается ценный свидетель Джон Росс, готовый сдать гангстеров с потрохами. Бандиты намерены добраться до стукача прежде, чем тот окажется в зале суде. Защищать Росса поручено бывалому полицейскому Фрэнку Буллитту, которому необходимо во что бы то ни стало сохранить ему жизнь.

«Буллит» — основоположник кино про крутых копов, действующих в обход закона, но по справедливости. В главной роли блистает неподражаемый Стив Маккуин, без героя которого не было бы ни Попая из «Французского связного», ни Гарри Калахана из «Гразного Гарри», тогда как десятиминутная гонка по горбатым улицам Сан-Франциско, целиком снятая на натуре, завораживает не хуже любого «Форсажа».

Детектив Буллитт

Япония, конец XVI века. Эпоха кровавых междоусобных войн, когда мирные крестьяне регулярно подвергались нападкам со стороны разбойников, лишаясь столь ценного урожая. Жители одной из деревень решают дать злоумышленником отпор. Не имея никакого боевого опыта, они нанимают семерых ронинов, готовых сражаться за еду и кров.

«Семь самураев» — одна из важнейших кинолент за всю историю кинематографа. В частности, трехчасовой эпос Акиры Куросавы, равно как и его «Телохранитель», напрямую повлиял на американские вестерны, а прямые отсылки к нему можно встретить даже в «Мандалорце». Кроме прочего, это невероятно динамичный фильм, который даже сегодня держит в напряжении до самых титров.

Семь самураев

Пережив схватку с инопланетным чудищем, Эллен Рипли отправляется назад на космическую станцию. Ее спасательный челнок сбивается с курса и попадает на замкнутую орбиту, где блуждает свыше 50 лет. Добравшись наконец до пункта назначения, Рипли рассказывает об инциденте начальству, однако ей никто не верит. Более того, территория, где астронавты когда-то столкнулись с пришельцем, давно колонизирована. Сомнения возникают лишь спустя месяц, когда колония перестает выходить на связь. По приказу сверху Рипли в компании десантников возвращается на злополучную планету для выяснения причин.

В конце 70-х «Чужой» Ридли Скотта заставил трепетать от ужаса миллионы кинозрителей по всему миру. Взявшись за производство сиквела, Джеймс Кэмерон превратив клаустрофобный хоррор в адреналиновый экшен, где военные отстреливают пришельцев пачками. При этом леденящих душу сцен здесь ничуть не меньше, чем в фильме Скотта. Редкий пример сиквела, превзошедшего оригинал.

Чужие

Нео — заурядный офисный клерк, в свободное время промышляющий хакерством. Жизнь парня переворачивается с ног на голову, когда судьба сталкивает его с загадочной Тринити. По ее словам, человечество живет в виртуальной реальности, созданной поработившими мир машинами. Нео предначертано возглавить сопротивление и привести оставшихся в живых людей к победе над искусственным интеллектом.

Творение тогда еще братьев Вачовски разделило историю кино на до и после. Взяв за основу то лучшее, что было в книгах Уильяма Гибсона, гонконгских боевиках и японском аниме, режиссеры выдали нечто такое, чего зритель прежде еще никогда не видел. Инновационные боевые сцены с замедленным полетом пуль и неповторимый визуальный ряд в совокупности философскими изречениями персонажей обеспечили «Матрице» культовый статус, однако сиквелы, к сожалению, оказались один хуже другого.

Матрица

Преступный синдикат, возглавляемый Аленом Шарнье, беспрепятственно осуществляет контрабанду наркотиков из Франции. Поимка наркоторговца ложится на плечи нью-йоркского подразделения полиции. Дело ведут циничные копы Джимми «Попай» Дойл и Руссо по прозвищу Хмурый, отправившие за решетку многих негодяев. Преследуя гангстеров, напарники попадают в самую гущу жизни мегаполиса.

Ни один топ величайших экшен-сцен не обходится без упоминания центральной погони, где герой Джина Хэкмена мчится на полной скорости за преступником. Кроме того, «Французский связной», как и уже упомянутый «Буллитт», заложил основы полицейского боевика образца 70–80-х, став одной из вершин Нового Голливуда.

Французский связной

События разворачиваются на уединенном экзотическом острове, где влиятельный бизнесмен Хан организует турнир по боям без правил. Полицейские уверены, что богач тайно торгует наркотиками и использует соревнование в качестве прикрытия. Чтобы отыскать улики, детективы обращаются за помощью к монаху Ли, в совершенстве владеющему кунг-фу. Оказавшись на острове, агент под прикрытием сталкивается с сильнейшими бойцами со всего света.

За считаные годы Брюс Ли превратился в суперзвезду экшен-жанра, сыграв в трех суперуспешных гонконгских боевиках и поставив один из них. Добившись признания на родине, мастер восточных единоборств отправился покорять Голливуд. «Выход дракона» возымел колоссальный успех в США, однако сам Ли этого уже не застал: актер скончался за шесть дней до премьеры. Фильм не только популяризировал в Америке кунг-фу-боевики, но и повлиял на всю массовую культуру в целом. В частности, именно «Выход дракона» выступил прообразом видеоигры «Мортал Комбат».

Выход дракона

Профессор Джонс — не только прекрасный лектор, но и матерый охотник за сокровищами, исколесивший весь мир. На сей раз авантюристу необходимо доставить в музей ветхозаветный ковчег, который, согласно мифу, дарует своему обладателю невиданную силу. Заполучить артефакт также мечтают нацисты, следующие за Джонсом по пятам. К счастью, на стороне археолога сражается его давняя подруга Мэрион, вместе с которой он отправляется в свое самое опасное путешествие.

Еще в 70-е Стивен Спилберг и Джордж Лукас изобрели формулу идеального блокбастера, которая уже полвека остается практически неизменной. После триумфа «Близких контактов третьей степени» и «Звездных войн» коллеги объединились для создания приключенческого кино в духе «Бонда», но с археологом в центре повествования. Так на свет появился фильм «В поисках утраченного ковчега» — идеальный киноаттракцион с одним из самых узнаваемых персонажей мирового кинематографа.

Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега

Роджер Торнхилл — владелец успешного рекламного агентства, пижон и циник, которого однажды ошибочно принимают за американского шпиона Джорджа Каплана. Спасаясь от преследователей, он знакомится с таинственной Ив, которая помогает ему скрыться. Обнаружив себя в эпицентре международного шпионажа, без вины виноватый Торнхилл пытается вычислить тех, кто его подставил.

«На север через северо-запад» — один из главных шедевров Альфреда Хичкока, во многом предвосхитивший стартовавшую несколькими годами позже «Бондиану». Несмотря на солидный возраст, фильм не утратил актуальности и даст фору многим современным боевикам про шпионов. Поклонников ждет не только фирменный хичкоковский саспенс (сцену на кукурузном поле не спародировал только ленивый), но и черный юмор в исполнении легендарного Кэри Гранта.

На север через северо-запад

Лос-Анджелес, канун Рождества. Нью-йоркский полицейский Джон Макклейн приезжает в суперсовременный небоскреб, принадлежащий корпорации «Накатоми». Здесь работает его супруга Холли, с которой коп находится в шаге от развода. Вскоре в здание врывается банда преступников, в результате чего все сотрудники фирмы оказываются в заложниках. И так как местная полиция не подозревает о происходящем внутри здания, Макклейн вынужден взять ситуацию в собственные руки.

Из сегодняшнего дня кажется, что Брюс Уиллис всегда играл крутых парней без страха и упрека, еженедельно спасающих мир. Однако в 80-е относительно молодого актера, известного лишь по сериалу «Детективное агентство «Лунный свет», критики и зрители воспринимали исключительно как звезду комедийного жанра. Поэтому выбор Уиллиса на центральную роль в «Крепком орешке» был отнюдь не самым очевидным. Потрепанный и усталый Джон Макклейн в его исполнении был простым парнем в непростых обстоятельствах, а не машиной для убийств, коих тогда регулярно играли Сталлоне и Шварценеггер. Кинокартина режиссера Джона Мактирнана не только положила старт великой кинофраншизе, но и по-настоящему запустила карьеру Уиллиса, в конечном счете ставшего иконой жанра.

Крепкий орешек

Отомстив за близких, офицер Макс Рокатански покидает полицейскую службу и становится кочевником, живя вне закона. Между тем континент настигает глубокий энергетический кризис, парализовавший целые города, а топливо приобретает ценность золота. Путешествуя по бескрайним просторам пустыни в поисках бензина, Макс обнаруживает небольшую коммуну, где этого самого горючего хоть отбавляй. Вскоре на поселение нападает банда отморозков, намеренных захватить территорию, однако бывший коп заступается за мирных жителей.

Первая часть «Безумного Макса» создавалась австралийцем Джорджем Миллером на коленке, что не помешало низкобюджетному боевику обрести известность по всему земному шару. Учитывая беспрецедентный кассовый успех ленты в прокате, создание продолжения оставалось вопросом времени. Бюджет существенно возрос, что позволило Миллеру расширить созданную им киновселенную: напряженных погонь и смертоносных трюков стало вдвое больше, равно как и автомобилей с уникальным дизайном. Редкий случай, когда второй фильм превзошел оригинал по всем фронтам.