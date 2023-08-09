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Киноафиша Новости Олден Эренрайк и Фиби Дайневор разрушают друг друга в трейлере эротического триллера «Честная игра»

Олден Эренрайк и Фиби Дайневор разрушают друг друга в трейлере эротического триллера «Честная игра»

9 августа 2023 10:02
Олден Эренрайк и Фиби Дайневор разрушают друг друга в трейлере эротического триллера «Честная игра»

Фильм имеет 90% «свежести» на Rotten Tomatoes.

Netflix представил трейлер эротического триллера «Честная игра» (Fair Play).

В центре сюжета — влюбленные сотрудники инвестиционной фирмы Эмили (Фиби Дайневор) и Люк (Олден Эренрайк). Герои собираются пожениться и просто не могут оторваться друг от друга. Коллеги не знают об их романе, что позволяет Эмили и Люку незаметно помогать друг другу продвигаться по карьерной лестнице. Но однажды начальство объявляет о конкурсе на престижное повышение, из-за которого отношения между героями начинают приобретать зловещий окрас. Вскоре безжалостная конкуренция и неумеренные карьерные амбиции ставят их помолвку на грань краха.

В фильме также снялись Эдди Марсан, Рич Соммер, Себастьян де Соуса и другие. Режиссером и сценаристом картины выступила Хлоя Домон, для которой этот проект стал дебютом в полнометражном кино. Ранее она работала над популярными сериалами «Миллиарды» и «Футболисты». Дебютный показ «Честной игры» прошел на фестивале «Сандэнс», где лента получила отличные отзывы критиков и была продана Netflix за $20 млн. В настоящее время средний бал «свежести» фильма на агрегаторе Rotten Tomatoes составляет 90%.

«Честная игра» будет вновь представлена зрителям на кинофестивале в Торонто (7-17 сентября), после чего выйдет в прокат 29 сентября. Цифровая премьера фильма состоится на Netflix 13 октября.

Фото: Netflix
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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