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Киноафиша Новости Во втором сезоне «Дома Дракона» появится новый персонаж

Во втором сезоне «Дома Дракона» появится новый персонаж

15 августа 2023 13:40
Во втором сезоне «Дома Дракона» появится новый персонаж

Им станет простолюдин, утверждающий, что является бастардом рода Таргариенов.

Согласно сведениям интернет-портала Redanian Intelligence, актер Роберт Роудс был назначен исполнителем роли Серебряного Денниса во втором сезоне сериала «Дома Дракона».

По сюжету оригинальных книг, Серебряный Деннис является простолюдином с Драконьего камня, утверждающим, что он приходится бастардом королю Мейгору I Таргариену. В качестве доказательства этих слов герой приводит серебристый окрас своих волос, характерный для членов королевского рода. В разгар гражданской войны, известной как Танец драконов, Деннис предпринял неудачную попытку заявить права на дракона Овцекрада, который в итоге достался крестьянской девушке Крапиве.

Во втором сезоне «Дома Дракона» появится новый персонаж

Сообщается, что Серебряный Деннис дебютирует в шоу в седьмом эпизоде второго сезона, где также будет показана его попытка завладеть Овцекрадом. Режиссером серии выступает Лони Перистер, работавший над сериалами «Ведьмак» и «Банши».

Ранее к актерскому составу новых серий «Дома Дракона» также присоединились Пабло Лерок (Отпрыск Дракона), Грэм Даллинг (рыбак из Залива разбитых кораблей), Том Коут (оруженосец Кристона Коля), Трейси-Энн Лиллес (шутиха Goodwife — можно перевести как Хорошая жена) и Сара Хэд (неизвестная роль).

Фото: HBO; Redanian Intelligence
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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