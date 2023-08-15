Во втором сезоне «Дома Дракона» появится новый персонаж

Согласно сведениям интернет-портала Redanian Intelligence, актер Роберт Роудс был назначен исполнителем роли Серебряного Денниса во втором сезоне сериала «Дома Дракона».

По сюжету оригинальных книг, Серебряный Деннис является простолюдином с Драконьего камня, утверждающим, что он приходится бастардом королю Мейгору I Таргариену. В качестве доказательства этих слов герой приводит серебристый окрас своих волос, характерный для членов королевского рода. В разгар гражданской войны, известной как Танец драконов, Деннис предпринял неудачную попытку заявить права на дракона Овцекрада, который в итоге достался крестьянской девушке Крапиве.

Сообщается, что Серебряный Деннис дебютирует в шоу в седьмом эпизоде второго сезона, где также будет показана его попытка завладеть Овцекрадом. Режиссером серии выступает Лони Перистер, работавший над сериалами «Ведьмак» и «Банши».

Ранее к актерскому составу новых серий «Дома Дракона» также присоединились Пабло Лерок (Отпрыск Дракона), Грэм Даллинг (рыбак из Залива разбитых кораблей), Том Коут (оруженосец Кристона Коля), Трейси-Энн Лиллес (шутиха Goodwife — можно перевести как Хорошая жена) и Сара Хэд (неизвестная роль).