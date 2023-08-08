На следующей неделе в эфире стартует новый комедийный сериал «СуперИвановы»

В следующий понедельник, 14 августа, на телеканале ТВ-3 состоится премьера комедийного сериала «СуперИвановы».

В центре истории — члены самого обыкновенного, на первый взгляд, семейства Ивановых, обладающие необыкновенными способностями. Каждая женщина из их рода владеет уникальной сверхъестественной силой, помогающей в быту. Например, главная героиня Дарина (Екатерина Волкова) может видеть людей насквозь, ее мать Тамара Петровна (Ольга Науменко) — варить волшебные зелья с удивительными эффектами. В то же время дочь Катя (Мария Абрамова) пока что только ждет, когда проявится ее дар.

У одного главы семейства Валерия (Михаил Полицеймако), старающегося искать всему рациональное объяснение, нет никаких суперсил, но это вовсе не значит, что ему далек мир чудес: он работает учителем физики, а потому не понаслышке знает о тайнах окружающего мира. Однажды молва о способностях женщин Ивановых выходит за пределы семейного круга, и домочадцы оказываются вынуждены использовать свои способности для того, чтобы помогать соседям и знакомым с их житейскими проблемами.

В шоу также снимаются Николай Фоменко, Илья Рябов, Максим Тригубчак и другие. Режиссером проекта выступает Юрий Осипов («Побег в неизвестность»).